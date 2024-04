Calcio giovanile e fair play: il 18 maggio i premi del Club biancorosso Giancarlo Salvi

CALCIO – Il prossimo 18 maggio, alle ore 11, il Club Biancorosso G. Salvi, ospitato dall’Associazione Italiana Calciatori – che con la società LR Vicenza patrocina l’evento – assegnerà dodici premi per la 3^ edizione del “Progetto Under 13 e Fair Play” a giovani atleti ed atlete che si sono distinti nella vita, a scuola e con il pallone. L’originale progetto è stato creato e portato avanti dal Club Salvi su iniziativa del presidente Silvia Bon, grazie alla collaborazione dei consiglieri, di molti dei soci e sostenitori del Club , del main sponsor BVR Banca – Banche Venete Riunite

Il progetto, che aveva precedentemente coinvolto 8 società calcistiche dilettantistiche della Provincia di Vicenza, ha visto ancora la partecipazione alla selezione di ragazzi e ragazze delle categorie “Pulcini 2013 e Under 13” appartenenti ad altre 9 società calcistiche sportive dilettantistiche , segnalati alla Commissione giudicante dai rispettivi responsabili del settore giovanile.

È prevista l’assegnazione di due premi “speciali“ Fair Play per i calciatori/calciatrici che durante la stagione si sono particolarmente distinti per correttezza fuori e dentro il campo, mantenendo il criterio, come per gli altri premi, del buon rendimento scolastico.

Novità di questa 3^ edizione, visti i numerosi nominativi pervenuti, è l’assegnazione (con gli stessi criteri sopracitati) di due nuovi premi denominati “Giancarlo Salvi”.

Le società calcistiche sportive dilettantistiche coinvolte nel progetto sono: Calcio Schio, Malo 1908, Thiene 1908, ASD Isola Castelnovo, Union Olmo Creazzo, Sovizzo Calcio, Unione La Rocca Altavilla, Bassan Team Motta, Bissarese.

Tra i componenti della Commissione esaminatrice, oltre ad alcuni membri del Direttivo, anche illustri rappresentanti del mondo dello sport e del calcio, allenatori ed ex calciatori: Gianni Grazioli, direttore generale AIC, Michele Nicolin, responsabile del settore giovanile del L.R. Vicenza, Toto Rondon, ex giocatore biancorosso, Beppe Lelj, ex del Real Vicenza, Michele Zecchinato, responsabile del settore giovanile del Dueville Calcio, Isabella Pontalti, responsabile provinciale di “Sport e Salute”.

Nel corso della cerimonia il Club Biancorosso G. Salvi presenterà le nuove 8 società sportive calcistiche dilettantistiche del Comune di Vicenza che parteciperanno alla 4^ Edizione del Progetto “Under 13 e Premio Fair Play”: connubio vincente sport e scuola!