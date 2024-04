La Rangers Pallanuoto Vicenza ancora ko cerca lo sprint per i playoff

TRN Piacenza Pallanuoto – Rangers Pallanuoto Vicenza 15-10 (6-2, 5-2, 2-2, 2-4)

Pesante sconfitta nel terz’ultimo atto della regular season per la Rangers Pallanuoto Vicenza che si è presentata nella vasca della capolista cercando di raccogliere il maggior numero di atleti disponibili in un periodo particolarmente difficile in cui, alle assenze per infortuni di Damiano Pellegrino e Samuele Santolin, si sono aggiunte di quella di Scotti Galletta per squalifica e di alcuni dei più giovani, con il rientro forzato di Balbo, Simioni e Serediuc.

L’avvio dell’incontro è stato a dir poco traumatizzante con i due parziali che fissavano il punteggio al cambio di campo sull’11-4.

Su un punteggio così perentorio la scelta più facile sarebbe stata: moliamo tutto, torniamo a casa e pensiamo alle ultime due partite, invece in “reduci” si sono compattati e, per una volta, non è servita la carica di coach Mirco Dal Bosco, sono tutti i ragazzi di Vicenza e a non mollare sono capitan Simioni, Rudi Marotta protagonista a centroboa di una partita di sacrificio a raccogliere falli e a mettere in porta gol veramente impegnativi, Nick Serediuc al servizio del gruppo, un sontuoso Vincenzo Damiano che si trova lo spazio nella posizione del mancino per colpire con 3 gol (senza dimenticare il palo quotidiano) attorno a cui si compatta la quadra che vuole urlare: noi ci siamo!

Marcatori del Vicenza: Damiano 3, Simioni e Marotta 2, Serediuc, Meneghini, e Parolin 1!

Ora inizia un nuovo campionato di due giornate.

I risultati delle altre partite hanno visto perdere sia Metanopoli che Cus Milano per cui la classifica vede ora:

Piacenza 38, Metanopoli 32, Cus Milano 28, Rangers Vicenza 27, Imperia, Acquatica Torino e Bergamo 23, Monza 21, Bentegodi 14 e Novara 0 punti.

In un finale di stagione che vedrà una lotta serrata è inutile fare calcoli: Vicenza dovrà raccogliere le energie, recuperare gli assenti e giocare a mille le ultime due partite. Non ci si può nascondere, i play off sono lì a un metro e quel metro va percorso!