Cristian Brocchi contro il Pordenone vuole un LR Vicenza “guerriero”

CALCIO SERIE B – Cristian Brocchi alla vigilia della sfida tra Pordenone Calcio e L.R. Vicenza.

“Dobbiamo alzare la testa e tirare fuori il petto: voglio il 100% dai ragazzi e lo devono mettere in campo insieme, perché il calcio è uno sport di squadra e c’è bisogno che tutti alzino uno scudo per combattere insieme, facendo la corsa in più per il compagno in difficoltà. Occorre esaltarsi nel sacrificio. Se un giocatore è stato scelto per indossare una maglia importante come quella del Vicenza, significa che ha le caratteristiche tecniche e mentali per sopportare la pressione e superare un periodo difficile”.