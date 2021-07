Un maxi schermo in Piazza dei Signori per la finale degli Europei con 1000 posti seduti

CALCIO – Domenica 11 luglio alle ore 21 la nazionale italiana di calcio guidata dal ct Roberto Mancini disputerà la finale del campionato europeo contro la vincente di Inghilterra-Danimarca.

A Vicenza sarà possibile vedere la partita su maxi schermo in Piazza dei Signori grazie ad un accordo siglato tra il Comune e l’agenzia Due Punti Eventi srl, la stessa che sta curando i concerti del 12 e 13 luglio, rispettivamente Viva Verdi e Nek.

Il via libera all’organizzazione è giunto questa mattina dopo i passaggi in Prefettura con il Comitato ordine e sicurezza provinciale e, successivamente, in giunta.

“Si tratta di un evento eccezionale – dichiara il sindaco Francesco Rucco – considerato che la nazionale italiana non gioca una finale di così alto livello dal 2012, che ha risvegliato la passione di migliaia di tifosi anche a Vicenza. Speriamo di portare fortuna e di rievocare le notti magiche dei mondiali che tante gioie ci hanno regalato. Ringrazio per la collaborazione l’agenzia Due Punti Eventi che si sta dimostrando sempre molto disponibile”.

Già nella giornata di domenica le strutture saranno allestite in via definitiva e per l’occasione è prevista una presenza di pubblico, regolarmente seduto e con accesso contingentato, fino ad un massimo di 1000 persone, così come da disposizioni di legge per gli spettacoli all’aperto in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

“Abbiamo voluto fare un regalo alla città – aggiunge l’assessore con delega al coordinamento di eventi e manifestazioni Silvio Giovine – dando l’opportunità di vivere la nostra piazza centrale per questo appuntamento particolare. E lo faremo rispettando tutte le prescrizioni previste sulla base di un modello collaudato. Lo abbiamo deciso nella notte e ci abbiamo lavorato tutta la mattina perché vogliamo garantire i massimi livelli per quanto riguarda sia il divertimento che la sicurezza”.

Sarà possibile entrare esclusivamente su prenotazione sul sito eventbrite.it al link https://euro2020vicenza.eventbrite.it

I biglietti sono disponibili già da oggi con ingresso gratuito. Per ogni biglietto richiesto bisogna inserire nome, cognome, indirizzo email e recapito telefonico. I biglietti arrivano automaticamente via email.

L’agenzia Due Punti Eventi srl dovrà garantire, oltre all’allestimento del maxi schermo, il supporto tecnico, la vigilanza e sicurezza degli spettatori presenti, il coordinamento delle aree di accesso e degli ingressi nell’area con pubblico seduto, la gestione del piano sicurezza dell’evento, tutte le certificazioni di legge per i corretti montaggi delle strutture sia fisse che mobili, l’attivazione del quadro elettrico per l’erogazione della corrente, la pulizia della piazza dopo la manifestazione, i diritti SIAE ed eventuali diritti di esclusiva delle immagini per la trasmissione della partita e tutti gli oneri necessari per la realizzazione dell’evento.

Biglietti gratuiti