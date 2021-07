L’ex difensore del LR Vicenza Riccardo Fissore torna in campo ma da… tennista

TENNIS – Primi turni completati per il Trofeo Osmo, il torneo di Quarta categoria in corso di svolgimento sui campi di Tennis Comunali Vicenza con oltre 160 iscritti al via.

Tra questi nomi noti del tennis e non solo.

É il caso di Riccardo Fissore, ex difensore del LR Vicenza dal 2002 al 2008, con 165 presenze e 5 gol con la maglia biancorossa.

“Durante il lockdown ho iniziato a giocare per mantenermi in forma – ci racconta l’ex giocatore, cresciuto nelle giovanili del Torino – ma intanto c’è ancora tanta strada da fare per migliorare. Di certo mi diverto”.

Per lui, 4 Nc di classifica, due partite vinte prima di cedere di misura al long tie-break finale (che si disputa al posto del terzo set) al più esperto Mirco Bastianello (4.4) con il punteggio di 6-2 2-6 10-8. Sfuma così la possibilità di affrontare, in una sfida tutta calcistica, un altro ex difensore, Antonio Paganin, una lunga carriera alle spalle con 109 presenze e un gol con la maglia dell’Inter con cui ha vinto due Coppe Uefa.