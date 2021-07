Stefano Giacomelli destinato a collezionare nuovi record in biancorosso: per lui rinnovo del contratto

La società LR Vicenza comunica di aver perfezionato il prolungamento di contratto con il calciatore Stefano Giacomelli fino al 30 giugno 2022, con opzione di rinnovo.

Giacomelli, classe ’90, nell’ultima stagione ha registrato 31 presenze nel campionato di Serie B, siglando 3 reti e fornendo 7 assist. Inizierà la decima stagione consecutiva con i colori biancorossi, con i quali è sceso in campo in campionato in 273 occasioni, diventando il quinto giocatore nella storia del Vicenza per numero di presenze.