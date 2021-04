AS Vicenza oramai fuori dal covid: la Lega forse “cristallizza” il campionato di A2

AS Vicenza dovrebbe tornare in campo mercoledì 14 aprile 2021 per il recupero con il Ponzano in casa al palasport di Vicenza. In realtà vi sarebbe ancora in programma sui calendari ufficiali il match di sabato 10 aprile con Mantova in casa, ma non è certo che si giochi.

La squadra capitanata di Federica Monaco e allenata da Sandro Sinigaglia ha superato l’incubo del covid-19 che ha interessato (anche solo a livello di positività) quasi tutte le giocatrici della prima squadra e un buon numero di dirigenti.

Ora si tratta di rimettersi in forze e riprendere il passo.

E’ stato rinviato anche l’incontro di oggi con Alpo Villafranca (in trasferta nel Veronese), la quarta partita di fila rinviata per ragioni legate alla pandemia.

La squadra dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente dalla prossima settimana.

Esce di scena Ursula Colabello che ha subito un intervento chirurgico e per lei la stagione è finita anzitempo.

Per le biancorosse resterebbero poi da recuperare le partite fuori casa con Alperia Bolzano (19esima giornata), Carugate (23esima), Alpo (25esima). E in casa con Schiavon Ponzano (22esima), Crema (24esima).

Il prossimo incontro ancora ufficialmente calendarizzato sarebbe in casa sabato 10 aprile con San Giorgio Mantova. Poi il 17 aprile l’impegno a San Martino di Lupari e il 25 aprile in casa per chiudere con Sarcedo.

Voci non confermate ufficialmente indicherebbero la volontà della Lega basket femminile di fermare comunque il campionato a fine aprile e consentire il passaggio ai play off a maggio. Significherebbe comunque non attuare tutti i recuperi.