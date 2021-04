Il giorno di Pasqua SR Ipag Montecchio in campo al palaCollodi per la salvezza contro Busto Arsizio

VOLLEY FEMMINILE – SERIE A2 – POOL SALVEZZA – Alla vigilia della gara casalinga della domenica di pasqua contro Busto Arsizio delle ex Michieletto e Carletti, il Sorelle Ramonda-Ipag prova a tornare in campo con la voglia di riscatto e necessità assoluta di conquistare punti. Si gioca alle 17 a porte chiuse: la diretta sui canali on line della Lega Pallavolo femminile.

Coach Mario Fangareggi prova a decifrare la partita che ci si attende:

“Giochiamo contro un team che conosciamo, l’abbiamo già affrontato nella gara d’andata della Pool Salvezza dove siamo anche riusciti e metterlo in difficoltà. Negli ultimi incontri le nostre avversarie non hanno raccolto molti punti e stanno cambiando molto a livello di formazione e di gioco. Dobbiamo puntare sulla nostra lucidità e sulla capacità di sfruttare le occasioni”.