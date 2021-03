Per FC Arzignano Valchiampo seconda partita di fila al Dal Molin, stavolta con Union Feltre

CALCIO – SERIE D – Dopo aver ritrovato la vittoria casalinga col Campodarsego, i giallocelesti affrontano la seconda gara casalinga consecutiva, stavolta contro i dolomitici.

All’andata finì 2-0 con reti di Forte e Lisai. Fischio d’inizio domenica 21 marzo 2021 alle ore 14 e 30. Diretta Streaming sulla pagina Facebook “FC Arzignano Valchiampo”.

Seconda partita casalinga nel giro di otto giorni per l’FC Arzignano Valchiampo, che dopo aver superato di misura domenica scorsa il Campodarsego al termine di una partita molto intensa ed equilibrata, è chiamata ad un’altra sfida ricca di insidie. Avversario di questa settimana l’Union Feltre che verrà a giocare al Dal Molin domenica pomeriggio alle 14.30 per la partita valida per la Sesta Giornata del Girone di Ritorno.

QUI ARZIGNANO

L’Arzignano Valchiampo è attualmente al settimo posto della classifica con 33 punti in 23 partite, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. 25 gol fatti e 22 subiti per i giallocelesti, che finora al Dal Molin hanno collezionato 4 vittorie (Cartigliano, Cjarlins, Ambrosiana e Campodarsego), 4 pareggi (Chions, Adriese, Virtus Bolzano e Caldiero), e 3 sconfitte (Este, Belluno e Trento), mentre in trasferta hanno collezionato 5 vittorie (Feltre, Sedico, Luparense, Belluno e Adriese), 2 pareggi (Trento e Montebelluna) e 5 sconfitte (Caldiero, Chioggia, Mestre, Manzano ed Este).

Nella classifica marcatori comanda Valenti con 7 reti, seguito da Lisai con 5, Forte e Calì con 4, chiudono Monni, Villanova, Altinier, Rossi e Borges con 1.

QUI FELTRE

Di contro ci sarà l’Union Feltre diciassettesimo in classifica con 23 punti in 24 partite, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte. 31 i gol fatti, 44 quelli subiti. In trasferta i padovani finora hanno raccolto 2 vittorie (Adriese, Chions), 1 pari (Ambrosiana, Este), e 8 ko (Delta Porto Tolle, Trento, Sedico, Montebelluna, Manzanese, Cartigliano, Cjarlins, Belluno). Marcatore principe Lorenzo Benedetti con 14 reti, seguito da Moscatelli con 4, Djibril con 2, chiudono Antenucci, Busetto, De Carli, Giacomazzi, Malagò, Michelotto, Miniati, Nonni, Pozza, Trevisan e Vignali con 1.

La gara di andata terminò col successo esterno dell’Arzignano, che vinse a Feltre per 2-0 in virtù di due reti messe a segno nel primo tempo da Forte e Lisai.

La partita sarà a porte chiuse, con la possibilità di seguire il match in Diretta Streaming e Diretta Scritta sulla pagina Facebook “FC Arzignano Valchiampo”.