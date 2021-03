HOCKEY – I Diavoli vincono su Milano

SPETTACOLO E GOL FRA DIAVOLI E MILANO CON VITTORIA DEI VICENTINI

Mc Control Diavoli Vicenza si aggiudica la sfida con Milano per 6-5, al termine di un grande match, giocato da entrambe le squadre a viso aperto, con un ritmo e una pressione sempre alte, con tante conclusioni e occasioni per tutte e due le formazioni, un gran lavoro e delle ottime prestazioni da parte dei portieri, Michele Frigo sponda Vicenza e Mattia Mai sponda Milano, e carattere e voglia di vincere da parte di tutti.

Grande equilibrio per tutta la partita, con i vicentini forse più cinici sotto porta e bravi a sfruttare le occasioni avute e ospiti sempre determinati, pericolosi in molte occasioni e mai domi fino all’ultimo secondo. Un grande spettacolo che sarebbe stato degno del pubblico delle grandi occasioni e che speriamo abbiano seguito in molti in streaming.

Nel primo tempo subito gran ritmo, velocità e occasioni: al tiro di Delfino è pronto Mai e su conclusione di Belcastro è il palo a dire di no. Vicenza riparte subito e impegna Mai per due volte di fila e, alla penalità fischiata a Baldan, sono i biancorossi a passare in vantaggio con il loro bomber sempre pericoloso anche con la squadra in inferiorità. Passano però dieci secondi e Milano sfrutta il power play e raggiunge il pareggio con Ferrari. Le squadre lottano, Mai protagonista su Delfino e Frigo sul ribaltamento di fronte, ma non riesce poi a fermare la conclusione di Comencini che porta gli ospiti sul 2-1. Una manciata di secondi e Milano allunga con Ferrari, doppietta per lui. Coach Roffo chiama time out e i Diavoli ripartono con determinazione e, con una bella azione, Delfino fa il bis e accorcia le distanze, poi è Pace a tirare di poco alto. Milano risponde impegnando Frigo e scheggiando il palo con Comencini, Vicenza ci prova con tiro di Ustignani, centrale e parato senza problemi da Mai, e poi con un grande assist di Sigmund per Pace che porta sul 3 pari i biancorossi. Sul finale di tempo grandioso Frigo nel deviare col gomito conclusione di Milano.

Nella seconda frazione di gioco ancora equilibrio e tante emozioni: penalità fischiata a Nicola Frigo, ma padroni di casa pericolosi anche in inferiorità e bravi a reggere le incursioni degli ospiti che impegnano ancora una volta il golie vicentino, grande prestazione la sua. Incursione di Pace e Delfino e alla penalità fischiata a Milano, fuori Banchero, i Diavoli dopo un minuto con una bella triangolazione vanno in rete ancora con il numero 9, scatenato contro gli ex compagni. Penalità per Nicola Frigo e torna sugli scudi il fratello Michele, ma poi è Mai ad essere chiamato in causa ancora da Delfino. Milano spinge e tenta di sfruttare il power play di nuovo, ma il portiere vicentino chiude la porta. Il gol però arriva con le squadre in parità grazie alla conclusione di Bellini che porta i milanesi sul 4-4. Nemmeno 20 secondi dopo rispondono subito i Diavoli con l’accoppiata Pace e Delfino che cala il poker e realizza il vantaggio dei padroni di casa. Subito grande azione Sigmund, Pace e Delfino che non va a buon fine, ma ci pensa poi Wennerstrom a siglare l’allungo dei vicentini. Milano non ci sta, toglie il portiere e accorcia con Caletti, prova il tutto per tutto, ma i Diavoli tengono bene e arrivano al fischio della sirena e ad una bella e importante vittoria.

“E’ stata una bellissima partita giocata a viso aperto da tutte e due le squadre – ha dichiarato al termine Andrea Delfino, bomber dei Diavoli. – Tanti tiri, bravi tutti e due i portieri. Siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni e a chiuderci bene in difesa e sfruttare i loro errori. Oltre alla vittoria, è stata proprio una bella gara, giocata”.

– Ancora una volta grande protagonista con un poker di reti e una media di circa due gol e mezzo a partita.

“E’ frutto del lavoro di tutta la linea e di tutta la squadra perché lavoriamo duro in allenamento, proviamo a sfruttare tutti i momenti utili per amalgamarci il più possibile in vista di tutti gli impegni importanti di fine stagione, quindi merito di tutti e bene per la nostra squadra”.

– Questa sera bene anche il power play e, come di consueto, pericolosi in inferiorità.

“Sul power play abbiamo cambiato qualcosa e abbiamo lavorato molto intensamente in allenamento e sta girando abbastanza bene, quindi ottimo direi. Il penalty killing lo giochiamo abbastanza bene da tutta la stagione e molte volte riusciamo anche a sfruttarlo per andare a far gol, ovviamente dobbiamo continuare a lavorare e impegnarci duramente per mantenere questi livelli di gioco”.

– Milano resta sempre la squadra da battere?

“Secondo me si, hanno il roster completo, hanno tanti giocatori di qualità che possono fare la differenza e sono i campioni d’Italia in carica, per cui finchè non gli toglieremo il tricolore restano sempre la squadra da battere”.

– Manca ancora qualcosa ai Diavoli per essere al top?

“Vincere”.

– Sabato di nuovo in casa con Ferrara e poi come lo vedi il futuro?

“Sabato altro impegno tosto e poi dobbiamo pensare partita dopo partita, andando a vedere di volta in volta gli avversari: l’avversario dei quarti e batterlo, l’avversario delle semifinali e batterlo e arrivare in finale e vincere. Step by step, come ho sempre detto, testa bassa e lavorare, impegnarci sempre ed essere sempre disponibili per la squadra.”

Grande soddisfazione anche per coach Roffo: “E’ difficile non essere soddisfatti dopo una partita come questa, anche se dobbiamo sempre volare basso perché non abbiamo ancora fatto nulla. Però veder la squadra giocare così, con questa determinazione, con questa qualità è una cosa che mi riempie di gioia. Abbiamo fatto un buon lavoro per arrivare a giocare a certi ritmi con due linee, siamo ad un passo dai play off e ci siamo. Devo fare i complimenti a tutti, anche a chi ha fatto qualche errore perché a queste velocità, con questa pressione e con questo ritmo, e con la qualità degli avversari, è facile commettere qualche errore. Devo fare i complimenti anche al Milano perché è una squadra fantastica e stasera, secondo me, abbiamo visto un gran Milano. E non per dare ancor più merito alla nostra vittoria, perché vincere contro Milano è già un gran merito, ma perché li ho visti molto bene. Ho visto il loro portiere deciso a voler vincere, come anche il nostro, allo stesso modo abbiamo fatto tanti gol noi e anche loro. Mi rammarico solo che in una gara come questa non ci sia il pubblico. Faccio comunque i complimenti a tutti i miei ragazzi e speriamo di andare avanti così”.

Tabellino

Mc Control Diavoli Vicenza – Milano Quanta (3-3) 6-5

Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo, Piantoni, Wennerstrom, Delfino, Tabanelli, Sigmund, Ustignani, Trevisan, Roffo, Baldan, Frigo N., Testa, Pace.

All. A. Roffo

Milano Quanta: Mai, Pignatti, Zagni, Barsanti, Ederle, Bellini, Battistella, Lettera, Rigoni F., Comencini, Ferrari, Belcastro, Banchero, Ronco, Spimpolo, Caletti.

All. L. Rigoni

Arbitri: Slaviero e D. Rigoni

RETI

PT: 5.28 Delfino (V) pk, 5.39 Ferrari (M) pp, 12.31 Comencini (M), 12.50 Ferrari (M), 13.20 Delfino (V), 17.33 Pace (V);

ST: 31.03 Delfino (V) pp, 34.18 Bellini (M), 34.35 Delfino (V), 37.06 Wennerstrom (V), 38.06 Caletti (M).