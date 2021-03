Caterina Novello in finale nel Torneo Super Next Gen Italia

TENNIS C’è una giocatrice vicentina in finale del Trofeo Super Next Gen Italia riservato agli Under 16 e 18.

Si tratta di Caterina Novello, 2.7 del Circolo Tennis Vicenza, che ha piegato al termine di un’autentica battaglia la testa di serie n. 1 del tabellone Greta Greco Lucchina, anche lei vicentina, 2.5 tesserata per il Tennis Villafranca.

7-6(0) 7-5 il risultato a favore di Novello, che in finale affronterà Julia Peer (2.6 del TC Bolzano), impostasi in rimonta contro Lavinia Luciano (3.1 del TC Padova) con il punteggio di 2-6 6-4 6-4.

La sfida che assegnerà il trofeo si giocherà sui campi del CTV con inizio alle ore 11. Alle 10, invece, andrà in scena, ospiti di Tennis Comunali Vicenza, quella del tabellone maschile che opporrà il 2.7 veneziano Daniel Buffa al 2.7 modenese Christian Capacci, che hanno eliminato rispettivamente Angelo Rossi (2.6) per 7-6(3) 6-4 e Giacomo Checchin (3.1) per 6-3 7-6(5).