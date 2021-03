Domenica 14/3 FC Arzignano Valchiampo ospita Campodarsego per il recupero

CALCIO SERIE D – Non c’è tempo di rifiatare in questo intenso programma di partite nel Campionato di Serie D. L’FC Arzignano Valchiampo, reduce dal prezioso quanto meritato successo esterno conquistato ad Adria domenica scorsa, si prepara a tornare a giocare al Dal Molin, domenica pomeriggio alle 14.30, per affrontare il Campodarsego nel recupero dell’Undicesima Giornata di Andata.

Una partita molto importante e ricca di insidie per i giallocelesti, che vogliono dare continuità ai propri risultati.

L’ARZIGNANO VALCHIAMPO

L’Arzignano Valchiampo è attualmente all’ottavo posto della classifica con 30 punti in 22 partite, frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. 23 gol fatti e 21 subiti per i giallocelesti, che finora al Dal Molin hanno collezionato 3 vittorie (Cartigliano, Cjarlins, Ambrosiana), 4 pareggi (Chions, Adriese, Virtus Bolzano e Caldiero), e 3 sconfitte (Este, Belluno e Trento), mentre in trasferta hanno collezionato 5 vittorie (Feltre, Sedico, Luparense, Belluno e Adriese), 2 pareggi (Trento e Montebelluna) e 5 sconfitte (Caldiero, Chioggia, Mestre, Manzano ed Este).

Nella classifica marcatori comanda Valenti con 6 reti, seguito da Lisai con 5, Forte con 4, Calì con 3, chiudono Monni, Villanova, Altinier, Rossi e Borges con 1.

IL CAMPODARSEGO

Di contro ci sarà il Campodarsego diciottesimo in classifica con 19 punti in 20 partite, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte. 19 i gol fatti, 26 quelli subiti. In trasferta i padovani finora hanno raccolto 5 vittorie (Sedico, Ambrosiana, Feltre, Mestre, Montebelluna), 1 pari (Cartigliano), e 4 ko (Manzanese, Adriese, Belluno, Luparense).

Marcatore principe Franklyn Akammadu con 6 reti, seguito da Callegaro con 3, D’Appolonia e Zecchinato con 2, chiudono Buonaventura, Conti, Mascari, Petrilli, Scapin e Trovade con 1.

IL MATCH IN STREMING IN CHIARO SULLA PG FACEBOOK

La partita sarà a porte chiuse, con la possibilità di seguire il match in Diretta Streaming e Diretta Scritta, sulla pagina Facebook “FC Arzignano Valchiampo”.