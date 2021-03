FIDAL VENETO – Sabato 13/3 a Padova l’assemblea elettiva: candidati alla presidenza Uguagliati e Zanetti

L’atletica veneta va alle urne. Sabato 13 marzo, al Palaindoor di Padova (prima convocazione alle 14.30, seconda convocazione alle 15.45), si terrà l’Assemblea ordinaria elettiva che sarà chiamata a votare per definire la governance del movimento regionale (232 società e circa 23 mila tesserati complessivi nell’ultima stagione) per il quadriennio olimpico 2021-2024. Due i candidati alla presidenza: il padovano Francesco Uguagliati e il trevigiano Aldo Zanetti. Correranno invece in 22 per la carica di consigliere regionale (12 i posti disponibili) e in tre (un posto disponibile) per il ruolo di Revisore dei Conti. Uscirà dunque dalla sfida elettorale tra Uguagliati e Zanetti il successore di Christian Zovico, l’avvocato vicentino che ha guidato il Consiglio regionale nell’ultimo quadriennio olimpico.

Francesco Uguagliati, 65 anni, di Camposampiero (Padova), insegnante di educazione fisica in quiescenza, presidente del Cus Padova, dal 2009 al 2012 è stato direttore tecnico delle squadre nazionali della Federazione (dopo essere stato Capo Settore della velocità e Responsabile Nazionale per l’attività giovanile).

Aldo Zanetti, 65 anni, di Vittorio Veneto (Treviso), impiegato, presidente della Silca Ultralite Vittorio Veneto, amministratore unico di Maratona di Treviso, ha ricoperto ruoli nella Federtriathlon: vicepresidente (2000/2004), vicepresidente vicario (2009-2012), presidente del Comitato regionale (2012/2016).

Di seguito, i candidati per l’Assemblea regionale. Presidente: Francesco Uguagliati, Aldo Zanetti.

Consiglieri (tra parentesi la provincia di residenza): Marco Bonvento (Rovigo), Roberto Bortoloni (Padova), Edoardo Calderaro (Padova), Giuliano Corallo (Vicenza), Andrea De Lazzari (Treviso), Francesca Ginaldi (Treviso), Manuela Levorato (Padova), Daniela Malusa (Verona), Rosa Marchi (Padova), Alessandro Marcon (Vicenza), Dario Mutton (Padova), Marcello Palazzo (Padova), Mattia Picello (Padova), Mariagrazia Roccaro (Verona), Valentina Rocchetto (Rovigo), Gianantonio Romere (Padova), Stefano Stanzial (Verona), Mariano Tagliapietra (Verona), Oddone Tubia (Treviso), Vito Vittorio (Treviso), Giulio Zandarin (Padova), Marco Zardini (Belluno).

Revisore dei conti (tra parentesi la provincia di residenza): Federico Loda (Verona), Antonio Schiro (Rovigo), Francesco Serena (Treviso).

I programmi dei candidati alla presidenza: Francesco Uguagliati – Aldo Zanetti