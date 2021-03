Nel Torneo Super Next Gen Italia Simone Fucile é l’unico vicentino agli ottavi di finale

TENNIS – E’ Simone Fucile l’unico vicentino restato in gara nel Trofeo Super Next Gen Italia, il torneo giovanile Under 16 e 18 in corso di svolgimento sui campi di Tennis Comunali Vicenza e che si avvia alle sue fasi finali.

Il giocatore, 2.8 di classifica, tesserato proprio per il circolo cittadino presieduto da Enrico Zen, approda agli ottavi avendo concesso appena un game ai suoi avversari. Dopo il 6-1 6-0 dell’esordio oggi si è imposto con un eloquente 6-0 6-0 contro il veronese Samuele Seghetti (2.7) e venerdì se la vedrà con il padovano Gregorio De Gasper (2.6), n. 7 del tabellone.

Escono di scena, invece, Davide Galvanin (2.6), battuto in rimonta al long tie-break dal 2.8 veronese Andrea Prando.

Eliminato anche Luca Pavan (2.7 del TC Schio) sconfitto dal padovano Nicholas Scala (2.6), testa di serie n. 2 del torneo.

Le finali sono in programma domenica 14 marzo!