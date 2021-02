L’Arzignano Valchiampo cade ad Este: il gol di Valenti non basta

CALCIO SERIE D – L’Arzignano Valchiampo non riesce a tornare a casa con punti in saccoccia dalla trasferta di Este valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D. Finisce 2-1 per la formazione giallorossa, che dunque fa il bis dopo la vittoria dell’andata e costringe i giallocelesti al quinto stop esterno della stagione.

SCELTE – Mister Bianchini recupera Molnar dalla squalifica e davanti ad Enzo lo schiera assieme a Pasqualino, Rossi e Cuccato; in mezzo al campo ritorna Sammarco dal primo minuto, con Forte e Doda, mentre in avanti Valenti è in supporto a Lisai e Monni.

PRIMO TEMPO – Si inizia con un buon ritmo: l’Arzignano si rende pericoloso al 6’ con Lisai e all’8’ con Valenti, ma la difesa salva. All’8’ chance estense con il tiro al volo di Greco che termina alto. Al 12’ buona opportunità per i giallocelesti, con Monni che calcia di prima intenzione dopo l’insistita azione di Lisai, ma Daffrè compie un ottimo intervento per respingere. Al 17’ bella azione corale dei giallocelesti, che mancano solo la deviazione vincente sotto porta. A sbloccare il risultato, però, è l’Este, al 18’, col tiro rasoterra da fuori area di Caccin, che infila l’angolino basso alla destra del portiere: 1-0. Pasqualino e Pettinà arrivano spesso al cross dal fondo, ma Daffrè è sempre preciso nelle uscite. Al 33’ bell’inserimento di Lisai dal limite dell’area, che crossa, ma Monni e Forte non ci arrivano sul secondo palo per una questione di centimetri. L’Arzignano ci prova al 38’ con la punizione di Lisai che termina alta sopra la traversa. Al 45’ inserimento di Farinazzo, tiro in porta e sulla linea, a portiere battuto, salva tutto Pasqualino di testa. Al 46’ punizione dal limite dell’area per Greco, ma Enzo si tuffa e respinge.

RIPRESA – Si va alla ripresa e al 2’ Valenti pennella su punizione una perfetta traiettoria sul primo palo, ma Daffrè é ancora una volta decisivo e, sul successivo corner, colpo di testa di Cuccato a lato. Molto intraprendente l’Arzignano, con il cross di Valenti su cui si accartoccia il portiere di casa. Non sbaglia invece l’Este al primo vero affondo, al 9’, quando Presello tutto solo sul secondo palo può insaccare su un preciso cross da sinistra di un compagno: 2-0. Reazione della squadra ospite, che alza il baricentro e cerca di impensierire la difesa di casa. Al 18’ episodio importante della gara: Presello, già ammonito, entra in modo irregolare su un avversario, rimedia il secondo giallo e finisce anzi tempo la sua partita. Al 31’ ci prova l’Arzignano con il colpo di testa di Molnar parato. Al 36’ chance per Valenti su punizione, ma il portiere para. Al 42’ gli interpreti sono gli stessi, e stavolta il giocatore dell’Arzignano riesce a trovare il gol che riapre la partita con un bel tiro da fuori area: 2-1. Attacca a testa bassa la squadra gialloceleste, che poco dopo va vicina al pareggio con la conclusione di Villanova deviata in corner. Al 47’ ancora grande chance per i giallocelesti, sempre con Valenti, che prende palla, si accentra e lascia partire un mancino a giro che termina fuori di pochi centimetri. L’assedio gialloceleste è totale fino all’ultimo secondo dell’ultimo minuto di recupero, però il risultato non cambia più.

TESTA AL BELLUNO – Finisce dunque con la settima sconfitta stagionale dei giallocelesti, che ora torneranno a lavorare, intensamente, per preparare nel migliore dei modi la prossima partita, valida per la terza giornata di ritorno, mercoledì 24 Febbraio alle 14.30 ancora in trasferta a Belluno.

ESTE – FC ARZIGNANO VALCHIAMPO 2-1 (pt 1-0)

ESTE: Daffrè, Presello, Scandilori, Nardini (st 38’ Bertaso), Hoxha, Santeramo, Beniamin, Caccin, Pasha (st 35’ Bozzato), Greco (st 20’ Zanetti), Farinazzo. All. De Mozzi. A disposizione: Fontana, Giglio, Saorin, Bressan, Feuillassier, Olonisakin.

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO: Enzo, Pasqualino, Molnar, Cuccato (st 14’ Villanova), Valenti, Forte, Monni (st 33’ Cavaliere), Doda (st 14’ Rossi), Lisai, Sammarco (st 30’ Casini), Pettinà. All Bianchini. A disposizione: Circio, Antoniazzi, Bigolin, Trentin, Zuffellato

ARBITRO: Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore. ASSISTENTI: Badreddine di Tolmezzo e Della Mea di Udine

RETI. Pt 18’ Caccin (E). St 8’ Presello (E), 43’ Valenti (A)

NOTE. Partita a porte chiuse. Espulsi: st 18’ Presello (E) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Caccin, Presello. Angoli: 7-11. Recupero: pt 2’; st 5’.