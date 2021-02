LR Vicenza- Spal: la diretta dal Menti

LR Vicenza – Spal 2-2

Marcatori: 27′ Paloschi (S), 42′ Valoti su rigore (S), 70’ Pasini (V), 75’ Meggiorini (V)

LR Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Pasini, Beruatto; Vandeputte, Rigoni, Agazzi; Giacomelli; Meggiorini, Longo. A disposizione: Perina, Barlocco, Cappelletti, Valentini, Cinelli, Dalmonte, Da Riva, Pontisso, Zonta, Gori, Lanzafame, Nalini. Allenatore: Di Carlo

Spal: (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Dickmann, Esposito, Valoti, Segre, Strefezza; Paloschi, Asencio. A disposizione: Thiam, Gomis, Missiroli, Floccari, Sernicola, Okoli, Spaltro, Asencio, Di Francesco, Sala, Viviani, Seck, Tumminello. Allenatore: Matino

Arbitro: Gariglio di Pinerolo; Assistenti: Lo Cicero di Brescia, Della Croce di Rimini; IV Uomo: Maggioni di Lecco.

Dopo la trasferta da… lupi in quel di Salerno il LR Vicenza torna a giocare al Menti contro la Spal dell’ex Pasquale Marino.

Accoglienza calorosa da parte dei tifosi, fuori lo stadio, a salutare l’arrivo in pullman dei biancorossi mentre in tribuna c’è il sindaco Francesco Rucco.

Dopo la pre-tattica della vigilia Mimmo Di Carlo in difesa colloca Bruscagin e Beruatto esterni con Padella e Pasini nel ruolo di centrali; a centrocampo schiera Rigoni, Agazzi e Vandeputte con in attacco la coppia Meggiorini-Longo e capitan Giacomelli di nuovo dal primo minuto nell’ormai abituale ruolo di trequartista con licenza di… fare gol.

Tre minuti di gioco e subito la prima palla-gol con Longo lanciato in contropiede solitario ma, una volta arrivato in area, invece di concludere subito in porta perde il tempo litigando con il pallone e in un ennesimo dribbling di troppo. In panchina insieme con Dalmonte si rivedono anche Da Riva e Nalini.

Dopo un paio di calci d’angolo per la Spal é Giacomelli a provare la conclusione da posizione defilata con pallone alto sulla traversa. Ancora più sbilenco, subito dopo, il tentativo di Meggiorini che calcia malamente alle… stelle. Sul fronte opposto é Segre a chiamare alla parata a terra Grandi.

Al 27’ arriva il vantaggio ferrarese: pallone perso a centrocampo, il rimpallo favorisce Paloschi che da dentro l’area trafigge Grandi per il vantaggio ospite.

Al 41’ arriva il raddoppio su calcio di rigore trasformato da Valoti, vicentino di nascita e figlio dell’ex biancorosso Aladino. Tante le proteste biancorosse per il presunto fallo di mano di Padella sul tiro di Esposito: in realtà, rivisto in replay, il tocco non c’è e appaiono più che fondate le lamentele di Di Carlo nei confronti della terna arbitrale.

Due i minuti di recupero dopodiché si chiude il primo tempo con la Spal in vantaggio di due reti.

Subito un cambio nella ripresa: dentro Dalmonte al posto dì Vandeputte.

Ed é proprio Dalmonte, dopo quattro minuti, a mettere un cross perfetto a centro area per Meggiorini pronto alla conclusione a rete su cui é provvidenziale Berisha nella deviazione in angolo.

Al 56’ la replica ospite é affidata ad una conclusione a giro di Strefezza con pallone sul fondo. Dall’altra parte cross dalla destra di Beruatto per Longo: esce in presa alta ancora Berisha.

Cambia ancora Di Carlo mettendo dentro Lanzafame e Pontisso per Longo e Rigoni, entrambi sotto la sufficienza.

Ma ecco che in cinque minuti, tra il 70’ e il 75’, arriva l’uno-due del Vicenza. É Nicola Pasini ad accorciare le distanze di testa sul cross di Giacomelli e poi é Meggiorini, sul pallone messo in mezzo da Dalmonte, a coordinarsi bene e a battere Berisha per la seconda volta con il pallone che sbatte sul palo e carambola in rete. Subito dopo il capocannoniere biancorosso (7 reti per lui) lascia il posto a Gori.

Ultimi scampoli di partita: esce nel finale, zoppicante, Giacomelli per lascia posto a Valentini. É Grandi, però, allo scadere a compiere il miracolo sulla conclusione ravvicinata di Paloschi. Nel recupero é Gori, per due volte, ad avere di testa la possibilità del gol vittoria, sui cross di Dalmonte, ma in entrambi i casi la mira non é precisa.

Triplice fischio dell’arbitro e animi ancora accesi tra i protagonisti in campo.

FOTO DI ALESSANDRO ZONTA