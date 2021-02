Atletica indoor: ad Ancona anche le vicentine Strati, Vallortigara e Cestonaro

ASSOLUTI ATLETICA INDOOR – Ventotto titoli italiani da assegnare (undici nella prima giornata, diciassette nella seconda) e tante sfide con vista sugli Europei indoor di Torun del 4-7 marzo. Il Palaindoor di Ancona accoglie sabato 20 e domenica 21 febbraio i Campionati Italiani Assoluti indoor, la massima rassegna tricolore che lancia molti degli atleti azzurri di punta.

UOMINI – Nel giro di poche ore, nella giornata di domenica, si alterneranno nell’impianto marchigiano il campione europeo indoor del salto in alto Gianmarco Tamberi (Atl-Etica San Vendemiano) capace di 2.34 mercoledì a Torun nell’arena che ospiterà gli Europei indoor dal 4 al 7 marzo; il leader europeo stagionale dei 60 metri Marcell Jacobs (Fiamme Oro), protagonista di tre super gare in una settimana con progresso fino a 6.53 a due centesimi dal record italiano di Michael Tumi (6.51), e il primatista italiano indoor del peso Leonardo Fabbri (Aeronautica) dopo il debutto di mercoledì pomeriggio a Torun con 20,11. Ma non solo, perché il cast degli Assoluti presenta anche Luca Lai (Athletic Club 96 Alperia) nei 60 e Stefano Sottile (Fiamme Azzurre) alla prima stagionale nell’alto, abbondanza nei 400 metri con Edoardo Scotti (Carabinieri), Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) e Lorenzo Benati (Atl. Roma Acquacetosa), mezzofondo con Simone Barontini (Fiamme Azzurre) negli 800, Joao Bussotti (Esercito) e Yassin Bouih (Fiamme Gialle) tra 1500 e 3000 metri, quindi in pedana Tobia Bocchi (Carabinieri) nel triplo, Antonino Trio (Athletic Club 96 Alperia) nel lungo e Max Mandusic (Fiamme Gialle) nell’asta. Nella marcia è atteso Federico Tontodonati (Aeronautica) e nell’eptathlon si rinnova il duello tra Simone Cairoli (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) e Dario Dester (Carabinieri). Gli ostacolisti Paolo Dal Molin (Fiamme Oro), 7”55 a quattro centesimi dal suo record italiano del 2013, e Hassane Fofana (Fiamme Oro) scioglieranno la riserva nelle prossime ore.

DONNE – Al femminile c’è attesa per il ritorno sulla pedana del lungo di Larissa Iapichino (Fiamme Gialle) a due settimane dal 6.75 dei tricolori juniores, nello stesso impianto marchigiano, misura che l’ha resa la seconda italiana di sempre anche al coperto, a 16 centimetri dal record nazionale di mamma Fiona May (6.91). Sabato pomeriggio la lunghista fiorentina troverà in pedana Laura Strati (Atl. Vicentina) già capace di 6.66 in questo inizio di stagione, primato personale indoor.

Tra le altre atlete più attese, riflettori su Alessia Trost (Fiamme Gialle) nell’alto: la saltatrice azzurra arriva all’appuntamento tricolore dopo aver oltrepassato quota 1.94, mentre non ci sarà Elena Vallortigara (Carabinieri).

Nelle gare in pista, hanno già confermato la loro presenza le sprinter Irene Siragusa (Esercito) e Vittoria Fontana (Carabinieri) nei 60 metri, le quattrocentiste Ayomide Folorunso (Fiamme Oro), Alice Mangione (Esercito) e Rebecca Borga (Fiamme Gialle), negli 800 Irene Baldessari (Esercito) già allo standard per gli Euroindoor e terza italiana alltime con 2’02”71, e nei 3000 Ludovica Cavalli (Bracco Atletica) che lo standard lo ha sfiorato con 9’05”95.

Da seguire anche Ottavia Cestonaro (Carabinieri) nel triplo, il derby tra Roberta Bruni (Carabinieri) e Sonia Malavisi (Fiamme Gialle) nell’asta, il peso di Chiara Rosa (Fiamme Azzurre) e la marcia con Valentina Trapletti (Esercito). Dopo l’8”00 di Torun anche l’ostacolista Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro) ha annunciato la propria assenza agli Assoluti.

DIRETTA RAISPORT, STREAMING ATLETICA TV – I Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona di sabato 20 e domenica 21 febbraio saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport+HD in questi orari: sabato dalle 15.20 alle 17.30, domenica dalle 15 alle 17.50. Negli orari non coperti dalla diretta Rai, le gare si potranno seguire in streaming su www.atletica.tv.

ORARIO – Nella pagina dell’evento sono online il programma orario e il dispositivo organizzativo con tutte le informazioni utili per l’accesso al Palaindoor di Ancona, da leggere con particolare attenzione. Notizie e risultati saranno in tempo reale su fidal.it, il racconto delle gare è anche sui social e si può contribuire con l’hashtag #indoor2021.

