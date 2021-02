Per Volley Vicenza sabato 20/2 derby con US Torri: il primo di 3 incontri in una settimana [VIDEO]

VOLLEY FEMMINILE – SERIE B1 – Settimana impegnativa quella che inizia sabato 20 febbraio alle ore 17 al palasport di Vicenza: le ragazze di coach Luca Chiappini affrontano il derby vicentino con l’ultima in classifica US Torri, squadra composta di giovanissime, tutte millennials. Tra queste anche Nicol Del Federico. Comunque una partita da non sottovalutare come afferma capitan Lisa Cheli.

Vicenza viene da due vittorie e una sconfitta, quella nella partita di sabato scorso a Castelfranco Veneto contro Giorgione: un inciampo arrivato pur avendo giocato bene. Migliori le statistiche in battuta per le trevigiane: un aspetto che ha fatto la differenza.

L’incontro di sabato 20 febbraio è a porte chiuse ma può essere seguito in diretta su Café 24 sul canale 95 del digitale terrestre.

Successivamente Anthea Volley Vicenza affronterà in settimana Fratte e poi il prossimo sabato Imoco San Donà.

INTERVISTA VIDEO PREPARTITA AL CAPITANO LISA CHELI

INTERVISTA VIDEO PREPARTITA ALL’OPPOSTO CATERINA ERRICHIELLO

IL ROSTER DI VOLLEY VICENZA

LISA CHELI CENTRALE CAPITANO

ELISA DONARELLI CENTRALE

JASMINE ROSSINI BANDA V. CAPITANO

CATERINA ERRICHIELLO OPPOSTO

SIMONA MARINI PALLEGGIO

FRANCESCA ANDREON PALLEGGIO

ISABELLA MILOCCO BANDA

GRETA MARCOLINA BANDA

ELENA D’AMBROS LIBERO

ALLEGRA TOFFANIN LIBERO

SHARON BISOFFI BANDA

FEDERICA FIORE OPPOSTO