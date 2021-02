Domenica 21/2 ore 18 Tramarossa ospita gli United Eagles Basketball Cividale

BASKET MASCHILE – SERIE B – Domenica 21 febbraio alle 18, al palazzetto dello sport Città di Vicenza, la Tramarossa ospita gli United Eagles Basketball Cividale, una delle formazioni più quotate del campionato di Serie B di quest’anno. Il match, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie B targato Old Wild West, potrebbe dare a Vicenza la possibilità di allungare in classifica sui friulani e, in caso di vittoria, anche di ribaltare lo scontro diretto. La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass.

Non sarà una partita semplice quella tra i ragazzi di Ciocca e Cividale: Vicenza ospita una formazione quotata che ha investito molto nel parco giocatori, andando a prelevare diversi elementi anche da categorie superiore. Un’eventuale vittoria per i biancorossi non potrà che arrivare attraverso una prestazione intensa e precisa in tutto l’arco dei quaranta minuti, perché gli ospiti arriveranno in via Goldoni con il coltello tra i denti.

L’attacco degli Eagles è il migliore del girone (con 80 punti realizzati a partita) con altissime percentuali al tiro pesante (38%). Cividale inoltre si distingue per avere anche una difesa di livello (meno di 75 concessi ad incontro) e per andare forte a rimbalzo: oltre 40 le carambole recuperate a partita e meno di 34 concesse permettono ai friulani di essere la miglior squadra nel girone nella statistica.

Dei giocatori agli ordini di coach Pillastrini, il miglior realizzatore è l’ala Leonardo Battistini, che sta viaggiando a quasi 20 punti di media a partita tirando con il 41% da tre. In cabina di regia un altro tiratore letale, il giovane Eugenio Rota, e sugli esterni attenzione anche alle qualità di Adrian Chiera, ennesimo tiratore mortifero dei friulani. Il reparto guardie è poi composto da ottimi giocatori di categoria con punti nelle mani come Riccardo Truccolo e Alessandro Cassese, mentre in posizione di centro Pillastrini può schierare l’ottimo Fattori. Tra gli esterni attenzione anche a Norman Hassan, che all’andata fu uno dei migliori degli Eagles. Le rotazioni sono poi completate dai lunghi Vigori e Onhenhen e dall’ala Gabriele Miani.