Nicolò Roverato sta crescendo con il suo Arzignano Valchiampo

CALCIO SERIE D – Ha iniziato a mettere minuti nelle gambe con la prima squadra e adesso vuole continuare il suo percorso di crescita per migliorare giorno dopo giorno.

Parliamo di Nicolò Roverato, il difensore dell’ Arzignano Valchiampo, classe 2002. Il terzino destro sta lavorando sodo da inizio stagione agli ordini dello staff tecnico gialloceleste e, quando viene chiamato in causa, ha sempre dimostrato di mettersi completamente a disposizione della squadra. Per questo vogliamo fare con lui il punto della situazione del momento che sta vivendo la squadra. Ma soprattutto capire cosa si prova a poter avere la chance di allenarsi quotidianamente con un gruppo di compagni così esperti e forti.

La squadra sta attraversando un momento positivo e sta risalendo la classifica. In che cosa siete migliorati maggiormente?

“In queste ultime settimane abbiamo migliorato l’atteggiamento che ci porta alla gara, la grinta sul rettangolo di gioco, e la voglia di vincere partita dopo partita”.

Mercoledì prossimo si torna a giocare in trasferta sul campo della Manzanese. Con che spirito bisogna prepararla?

“Contro un avversario così forte mi aspetto una sfida che dovremo affrontare con intensità e che ci imporrà di avere grande qualità nella costruzione di gioco, quella che di fatto abbiamo dimostrato nelle ultime partite di poter fare”.

A livello personale come valuta la stagione?

“Questa stagione per me è di fondamentale importanza perché ho la fortuna di potermi allenare con giocatori di altissimo livello ed esperienza: sono convinto che sfruttare ogni singolo momento per apprendere più cose possibili sia la chiave del successo per garantirmi un futuro in questo sport”.