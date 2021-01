Nell’hockey di A2 sarà un sabato di derby: Montecchio – Thiene e Trissino – Bassano 54

HOCKEY PISTA SERIE A2 – Anche l’Engas Vercelli ha raggiunto il primo posto solitario dopo 7 gare, battendo il quotato Roller Bassano per 8-4.

Nel girone A il match clou di sabato 9 gennaio sarà Montecchio – Thiene, il derby vicentino tra due società divise da pochissimi chilometri e con parecchi ex da ambedue le parti.

Il Montecchio ha lasciato nel mercato invernale Clodelli al Valdagno di A1 ma ha ingaggiato Bordignon dal Pordenone: il Thiene, invece, con la sua coppia gol Casarotto-Retis punta a rimanere seconda forza anche se manca la costanza di rendimento, nonostante un ottimo attacco.

Il Roller Bassano, ora terzo, ritorna in Piemonte per giocarsela contro la penultima Novara mentre il Trissino, scivolato al sesto posto, sarà ospite del Bassano 54, che arriva da due vittorie consecutive. Il quinto Cremona, invece, non giocherà come pure il Symbol Amatori Modena che ha usato il suo bonus-rinvio dopo il blocco da parte della sanità pubblica per alcuni casi positivi, ormai praticamente risolti.

La capolista Engas Vercelli, invece, osserverà la più lunga trasferta sul campo del Pordenone, alle prese con diversi problemi di disponibilità di giocatori, dove sono ritornati a solcare le piste di Serie A gli over 50 Jorge e Piccin per sostenere il momento difficile dei friulani.

La foto di copertina é di Paolo Lodesani