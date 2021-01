Sabato inizia il Campionato Italiano Femminile di hockey pista: Valdagno in campo dalla prossima settimana!

HOCKEY PISTA FEMMINILE – SERIE A – Ad ottobre mancavano pochi giorni dall’inizio della prima fase di Coppa Italia Femminile ma tutto è stato sospeso per la ridefinizione dei Protocolli Anti Covid-19.

L’Hockey su pista prova a ritornare in pista con sei iscritte all’attività rosa, CSA Agrate Brianza, Amatori Modena, Roller Matera, Pro Vercelli Trino, Roller Hockey Scandiano, Hockey Valdagno. Come nel settore maschile, anche il settore femminile avrà l’obbligatorietà dei TAR Test Antigenici Rapidi prima di ogni gara.

Il campionato prevede 10 giornate, 5 di andata e 5 di ritorno, e si giocherà almeno una gara ogni weekend fino a metà maggio, quando si definirà la Final Four tra le migliori quattro classificate (12 e 13 giugno). Le migliori quattro del girone di andata, invece, si qualificheranno alla Final Four di Coppa Italia.

Un rinnovamento importante per il settore femminile che, dopo 5 anni, ritorna ad avere un numero più consistente di formazioni, anche grazie al raggiungimento dell’età minima di molte ragazze alla categoria “senior”, provenienti dai settori giovanili locali.

Sono diverse le atlete che giocano insieme ai ragazzi nelle categorie inferiori, Under 11, Under 13 e Under 15, che nei prossimi anni vedranno anche la categoria maggiore, per diventare un vero e proprio settore a fianco a quello maschile, come lo è sempre stato nella storia del nostro sport.

TUTTE LE FORMAZIONI

CSA Agrate Brianza: Alessia Villa, Manuela Modugno, Zoe Zetti, Silvia Gissi, Chiara Daccò, Arianna Saiu, Sara Della Torre – Allenatori: Claudio Ario, Alessandro Ferronato, Lorenzo Villa

Roller Matera: portieri: Valentina Gaudio e Nicole Lupo – esterni: Pamela Lapolla, Doriana Taccardi, Rebecca Taccardi, Luisa Lamacchia, Larissa Lamacchia, Alessia Raucci, Michela Caprara, Daniela Capolupo, Adriana Sacco – Allenatore: Valerio Antezza

Amatori Modena 1945: portieri: Giorgia Meneghello e Chiara Pisati – esterni: Francesca Maniero, Alice Montoni, Alice Sartori, Chiara Galli, Giorgia Ferronato, Alessandra Gallotta, Aurora Mion – Allenatori: Matteo Farina e Serafino Abbruciati.

Pro Vercelli Trino: portieri Pamela Silvia Fiorini e Vittoria Masetti – esterni: Beatrice Farioli, Jessica Raffaelli, Laura Cimino, Giovanna Pisani, Soraya Iannacone, Valentina Genovali, Cinzia Vannucci, Giuseppina Annese – Allenatore Alessandro Bacherotti

Roller Hockey Scandiano: portieri: Greta Ganassi e Giorgia Teli – esterni: Giada Martino, Alessia Mattioli, Valeria Calia, Anna Berti, Sophia Ferrarini, Hasnae Belmkhair, Samantha Tamiazzo, Alicia De Stefano – Allenatore: Massimo Barbieri

Hockey Valdagno: portiere: Sara Zarantonello, Teresa Parlato – esterni: Elena Tamiozzo, Cristina Santochirico, Elisabetta Lorenzato, Chiara Cestonaro, Chiara Cerato, Agata Cortese, Sofia Bertinato, Ludovica Rossetto, Anna Orsato, Iole Floriani – Allenatori: Eddy Randon e Marc Pallares.

LE PRIME PARTITE

Il primo appuntamento sarà subito sabato pomeriggio con un derby emiliano tra le squadre di Massimo Barbieri e di Matteo Farina. Lo Scandiano si presenta con una squadra giovanissima con il rinforzo dell’HP Matera Valeria Calia, mentre il Modena si ripresenta come una delle papabili d’alta classifica con sostanzialmente la stessa formazione della scorsa stagione ma il vero acquisto è il giovanissimo portiere Meneghello. Domenica l’esordio della Pro Vercelli Prino contro la “matricola” CSA Agrate Brianza: diverse atlete militavano proprio tra le piemontesi che intanto si sono rinforzate con il ritorno all’attività agonistica nel campionato nazionale di due atlete che hanno segnato l’hockey pista femminile in due momenti diversi, Chiara Vannucci e Giuseppina Annese.

CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE

1a GIORNATA

SABATO 9 GENNAIO 2021 – ore 15:00 – ROLLER HOCKEY SCANDIANO x AMATORI MODENA – Arbitro: Andrea Uguzzoni di Modena

DIRETTA FACEBOOK https://www.facebook.com/ROLLERHOCKEYSCANDIANO

DOMENICA 10 GENNAIO 2021 – ore 16:00 – PRO VERCELLI TRINO x CSA AGRATE BRIANZA – Arbitro: Andrea Grittini di Novara

DIRETTA FACEBOOK https://www.facebook.com/ASD-Pro-Vercelli-Trino-Hockey-femminile-112404340148555 – Commento di Moreno Spina

DOMENICA 17 GENNAIO 2021 – ore 9.30 – ROLLER MATERA x HOCKEY VALDAGNO

2A GIORNATA



SABATO 24 GENNAIO 2021 – ore 15:00 – HOCKEY VALDAGNO x ROLLER HOCKEY SCANDIANO

SABATO 24 GENNAIO 2021 – ore 15:00 – CSA AGRATE BRIANZA x AMATORI MODENA

SABATO 31 GENNAIO 2021 – ore 11:00 – PRO VERCELLI TRINO x ROLLER MATERA

