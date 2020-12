Asiago Hockey 1935 e Migross Supermercati ancora assieme

HOCKEY GHIACCIO – AHL – SERIE A – La collaborazione pluriennale fra Migross e l’Asiago Hockey 1935 aggiunge un nuovo capitolo alla sua storia: anche per il triennio 2021/23 Migross conferma il suo impegno a fianco della squadra Campione d’Italia in carica.

Il rinnovo arriva in un momento di particolare difficoltà per il mondo dello sport, anch’esso toccato in prima persona dall’emergenza in corso.

La collaborazione vuole essere un segnale forte a testimonianza dell’impegno che da sempre contraddistingue Migross, a livello locale, nel sostenere lo sport portatore sano di valori e principi.

Augurandoci che la stagione in corso ci regali ancora emozioni come quella passata, non ci resta che fare un grande in bocca al lupo a tutta la squadra!

Forza Migross Asiago Hockey!

Per Marco Mion, responsabile commerciale Migross, il proseguo del rapporto testimonia l’appartenenza di Migross all’Altopiano. “Così come Hockey Asiago rappresenta l’eccellenza dell’hockey, sport nobile e portatore di valori sani, anche noi miriamo a garantire ai nostri clienti l’eccellenza ogni giorno, lavorando con dedizione ed impegno per offrire prodotti e servizi di qualità con convenienza e onestà”.

Il Presidente dell’Asiago Hockey 1935, Avv. Piercarlo Mantovani, sottolinea: “ Ci sono rapporti che si consolidano nel tempo e dimostrano la bontà delle scelte: si chiamano fedeltà, continuità, coerenza, sensibilità, affidabilità! Questi gli ingredienti che legano Migross e Asiago Hockey!! Le compagini migliori si scelgono tra loro per garantire il futuro. Un grazie sincero alla Migross per aver scelto ancora l’Asiago Hockey anche e soprattutto oggi nelle nebbie del Covid!“.

TROVI SPORTvicentino anche sui socialnetwork: AD OGNUNO IL SUO SOCIAL