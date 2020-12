Nella notte milanese della grande boxe Luca Rigoldi pronto alla sfida con Yafai

PUGILATO – Si è svolta all’hotel Raffaello in Viale Certosa 108 a Milano la conferenza stampa della “Milano Boxing Night” in programma giovedì all’Allianz Cloud.

Erano presenti i sei pugili impegnati nei tre incontri di cartello. Nel clou, il

campione d’Europa dei pesi Supergallo Luca Rigoldi difenderà il titolo contro il britannico

Gamal Yafai. Nel co-main event Devis Boschiero affronterà il venezuelano Samuel

Gonzalez. La campionessa del mondo dei pesi superpiuma IBF Maiva Hamadouche dovrà

respingere l’assalto della serba Nina Pavlovic.

Intervistati dal giornalista di DAZN Marco Russo ecco come Luca Rigoldi e Yamal Gafai hanno parlato delle loro sensazioni a due giorni dall’evento.

Luca Rigoldi: ”Sono molto carico e preparato. Sono cresciuto pugilisticamente dopo aver

vinto e difeso due volte il titolo europeo. Come tutti gli sfidanti Gamal

Yafai è un pugile di alto livello. Sono preparato al peggio e, quindi, sul ring potrà solo

andare meglio del previsto. Per dare vita ad un grande match bisogna avere due atleti che

vogliono fare un grande match. Gamal Yafai è determinato a vincere ma lo sono anch’io.”

Gamal Yafai: “Aspetto da tanto tempo questo match e non vedo l’ora di salire sul ring.

Luca Rigoldi è un buon avversario, darò il massimo contro di lui.”