Per l’hockey pista nel mercoledì di recuperi riflettori su Bassano – Trissino

HOCKEY PISTA – Al via i primi recuperi di novembre quando il campionato si è fermato per un focolaio in una partita ed alcuni casi sparsi che hanno portato ad una ridefinizione del Protocollo Covid-19 che per ora sta dando i suoi frutti con migliaia di tamponi fatti in 10 giorni e rari casi sparsi tra i vari campionati.

Sarà il primo turno infrasettimanale dei complessivi quattro da recuperare: gli altri sono programmati per il 22 e 29 dicembre ed a gennaio il 13 e 27, quando si definirà la griglia del girone di andata e le otto qualificate alla fase finale di Coppa Italia.

Il big match della sesta giornata sarà giocato al PalaUbroker di Bassano (ore 20.45)dove il Trissino cercherà di proseguire la scalata alle posizioni che contano dopo due vittorie mentre i padroni di casa sono alla ricerca delle sensazioni pre-pausa quando un super Marc Coy aveva segnato la sua prima parte di stagione.

I bassanesi hanno ora anche il galiziano Pablo Cancela come nuovo bomber dell’A1 superando proprio il catalano. La capolista Credit Agricole Sarzana avrà un’altra trasferta nel vicentino, contro un Telea Medical Sandrigo che sta ritrovando le sensazioni che aveva smarrito ad inizio stagione. Già a Montebello i lunigiani hanno sofferto non poco, trovando il pareggio solo al fotofinish con Ipinazar e il parquet sandricense è spesso stato indigesto dagli ospiti.

L’Amatori Lodi, invece, dovrà ritrovare quanto prima Compagno per ritornare a macinare punti e proprio contro la Tierre Chimica Montebello quale migliore opportunità per riavvicinare la vetta dopo lo stop contro il Valdagno. Il Why Sport, sempre con assente l’argentino Sillero, invece incrocerà le stecche della BDL Correggio che ha vinto una volta solo fuori casa, recentemente a Grosseto.

Il posticipo televisivo, a partire dalle 20.30, sarà lo scontro per la salvezza tra Lanaro Breganze ed Ediflox Grosseto, divise da sei punti e da una differenza di età di più di una generazione. La neopromossa Edilfox è alla ricerca della vittoria che non arriva da fine ottobre mentre per i giovani rossoneri sono pronti a giocarsi i primi punti per cercare di smuovere lo zero in classifica.

Sabato si tornerà subito in pista per la 12^ giornata dove spicca Sarzana-Follonica mentre domenica alle ore 17.45 (collegamento ore 17.30) in diretta TV per la prima volta sul canale 228 di Sky MS Motor TV e sul digitale terrestre MS Sport, il derbyssimo dell’Agno-Guà tra Trissino e Montebello.

La foto di copertina é di Michele Brunello