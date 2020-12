Il Vicenza calcio femminile cerca riscatto nel derby con il Chievo

CALCIO SERIE B FEMMINILE – Archiviata la sconfitta con il Cesena di domenica scorsa il Vicenza Calcio Femminile è pronto a scendere nuovamente in campo.

Dopo il giro tamponi effettuato, che non ha rilevato alcuna positività al Covid, domenica le biancorosse attendono il Chievo, per sfidarlo nel campo di Tavernelle, che da ora in poi ospiterà le partite casalinghe delle ragazze.

Una sfida certamente non facile per il Vicenza, che dovrà vedersela contro una compagine tosta e di esperienza, che con 11 punti in classifica distacca le beriche di 3 lunghezze, anche se con una partita in più.

La partita si giocherà a porte chiuse: fischio d’inizio alle ore 14.30.