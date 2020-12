Al Dal Molin é finalmente il giorno del derby tra Arzignano Valchiampo e Cartigliano

CALCIO SERIE D – Dopo tanti rinvii e posticipi é finalmente arrivato il giorno dell’atteso derby del campionato di serie D tra Arzignano Valchiampo e Cartigliano, in programma domenica 13 dicembre, con inizio alle ore 14.30, allo stadio Dal Molin.

Giuseppe Bianchini, tecnico gialloceleste, presenta così la sfida che attende i suoi ragazzi: “Ci aspetta una gara tosta perché affrontiamo una squadra quadrata, fisica, che ha una gran corsa ed è molto organizzata. Poi non dimentichiamo pure che i nostri avversari hanno delle qualità importanti. Inoltre, é un derby vicentino: sono sicuro sarà una gara bella da giocare e vivere”.

Bianchini spiega bene le qualità di un Cartigliano che merita grande rispetto e considerazione: “Hanno la caratteristica di non mollare mai: per batterli si devono sudare le canoniche sette camicie. Da parte nostra servirà una partita attenta, di massima concentrazione, per cercare di mettere in pratica le cose che stiamo provando in allenamento, finalizzate ovviamente alla ricerca della vittoria”.

L’Arzignano occupa in questo momento la quindicesima posizione in classifica, con 6 punti in 8 partite, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte. 6 gol fatti, 8 quelli subiti. I giallocelesti finora al Dal Molin hanno collezionato 2 pareggi (Adriese e Virtus Bolzano), e 2 sconfitte (Este e Belluno) mentre in trasferta 1 vittoria (Feltre), 1 pareggio (Trento), e 2 sconfitte (Caldiero e Chioggia).

Il Cartigliano si trova al tredicesimo posto della classifica con 10 punti in 8 partite, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. 9 gol fatti, 10 subiti. Finora in trasferta la squadra di Ferronato ha collezionato 1 vittoria (Caldiero), 1 pareggio (Mestre), e 1 sconfitta (Bolzano), mentre in casa bilancio di 1 vittoria (Adriese), 3 pareggi (Campodarsego, Manzanese, Montebelluna) ed 1 sconfitta (Luparense).

La partita si giocherà come da regolamento a porte chiuse e sarà trasmessa in Diretta Streaming sulla pagina Facebook “FC Arzignano Valchiampo”.