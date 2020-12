SR Ipag Montecchio nuovamente in trasferta in Friuli: domenica a Martignacco

VOLLEY FEMMINILE SERIE A2 – Il Sorelle Ramonda-Ipag scenderà in campo domani , domenica 13 dicembre 2020, in terra friulana per cercare punti in classifica.

Mister Simone sentito oggi telefonicamente dichiara:

“Proveremo a dare tutte noi stesse pur sapendo che le cose rispetto all’andata sono cambiate. Loro dopo la sconfitta contro di noi hanno cambiato un po’ marcia cosa che a noi non è riuscita. Ci siamo andate spesso vicine ma non lo abbiamo ancora fatto. Questo ha creato insicurezze che dobbiamo cercare di combattere. Probabilmente Martignacco è anche ricorsa al mercato quindi ci saranno probabili sorprese nella loro formazione. Noi guardiamo la nostra metà campo e proviamo a dare tutto”.

TROVI SPORTvicentino anche sui socialnetwork: AD OGNUNO IL SUO SOCIAL