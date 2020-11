Rangers Rugby Vicenza: gli under 18 proseguono nella preparazione in attesa di gennaio [VIDEO]

RUGBY – Tutte le squadre al lavoro in sicurezza alla Rangers Rugby Vicenza. La settimana scorsa abbiamo parlato dei più piccoli. Oggi dell’under 18, i più grandi delle giovanili, allenati da Edoardo Tonello.

Nell’intervista veniamo a sapere che molti U18 fanno da aiutanti agli allenatori delle giovanili il sabato alla Rugby Arena e durante la settimana in viale Sant’Antonino.

Inoltre che quest’anno oltre al lavoro tecnico e atletico per gli under 18 è stato introdotto anche l’elemento alimentazione … Ma sentiamo in video Edoardo Tonello.