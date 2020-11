La gioia a metà di Nick Valenti

“Felicissimo per il gol, ma rimane il rammarico per il pareggio”

Il giocatore senese, decisivo nella sfida con la Virtus Bolzano per il gol nel primo tempo e per una prestazione positiva, analizza il momento della squadra e il nuovo ruolo da trequartista che gli ha affidato il nuovo tecnico Bianchini

Quando pareggi è sempre la stessa storia. Soddisfazione per non aver perso, rammarico per non aver vinto. Questo è un po’ il sentore comune in casa FC Arzignano Valchiampo dopo l’1-1 conquistato sabato pomeriggio al Dal Molin contro la Virtus Bolzano. Da un lato il punto deve essere considerato positivo per il valore dell’avversario, dall’altro rimane l’amaro in bocca perché con un po’ di fortuna in più la vittoria ci sarebbe potuta stare. Del match con gli altoatesini e del momento della squadra abbiamo parlato con l’autore del gol che sbloccato il risultato, Niccolò “Nick” Valenti.

Nick, che valutazioni ti senti di fare della partita con la Virtus Bolzano?

“Valutazioni sicuramente positive: siamo entrati in campo con la giusta mentalità, cercando in tutti i modi di portare a casa la vittoria, c’è stato un cambio di atteggiamento molto positivo e propositivo! E’ stata una partita tosta, avevamo di fronte una buonissima squadra che darà del filo da torcere a tutti, sul risultato finale c’è un po’ di rammarico perché potevamo portare a casa il bottino pieno”!

Quanto grande è la gioia per il gol personale, e quanto il rammarico per la vittoria che ancora è arrivata?

“La gioia per il gol è ovviamente tanta, per un attaccante è tutto, ma allo stesso tempo il rammarico è tanto per il risultato, perché il bene della squadra viene prima di un gol o di una gioia personale, ma siamo sulla buona strada”!

Che sensazioni hai dopo il cambio di guida tecnica? Che cosa ha portato Bianchini al gruppo?

“Sensazioni molto positive, il mister è bravo, molto preparato e con concetti giusti, ci ha fatto capire che dobbiamo sbloccarci mentalmente e giocare sereni, ma con la grinta e la determinazione che fino ad ora ci è mancata. Nel ruolo da trequartista mi trovo bene, è una posizione dove ho molta libertà, ma con ovviamente anche compiti di copertura, farò di tutto per dare il mio massimo”!