Campo da calcio di via Baracca a Vicenza, interventi di manutenzione per 185 mila euro

Nelle strutture sportive utilizzate per il gioco del calcio di via Baracca 95 verranno eseguiti lavori di riqualificazione del campo e altri interventi di manutenzione per un importo complessivo di 185 mila euro.

E’ prevista la sostituzione del fondo naturale dell’attuale campo di allenamento, grande 38 per 50 metri, con un tappeto in erba artificiale.

Verranno ristrutturati anche gli spogliatoi con la previsione di raddoppiare gli spazi per l’arbitro e di modificare la collocazione dell’ambulatorio.

“Questo campo è dedicato al calcio femminile che l’amministrazione vuole supportare visto l’incremento importante di iscrizioni. L’area di via Baracca, nel quartiere dei Ferrovieri, comprende una serie di spazi che risultano frammentati – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron annunciando l’approvazione da parte della giunta del progetto definitivo-. Con questo primo intervento il campo da calcio, per l’allenamento, sarà rivestito in erba sintetica e saranno ristrutturati e riorganizzati gli spogliati.

Nel campo da calcio verrà effettuata la scarifica del terreno per una profondità sufficiente a contenere il sottofondo che avrà un drenaggio di tipo verticale, quindi con una rete di tubazioni interrate di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche e di irrigazione e un sottofondo formato da più strati di pietrisco su cui sarà posato il manto calpestabile.

Il campo sarà completato con nuove porte.