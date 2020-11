Supercoppa Centenario: gli ottavi sabato 7/11 a Vicenza con Tramarossa e Falconstar Monfalcone

BASKET SERIA B MASCHILE – SUPERCOPPA – Dopo la vittoria contro l’Unione Padova, match che ha sancito il passaggio del turno dei biancorossi, la Tramarossa Vicenza torna in campo sabato sera alle 18, al palazzetto dello sport Città di Vicenza, per disputare gli ottavi di finale di Supercoppa Centenario contro la Falconstar Monfalcone, partita in gara secca che garantirà la qualificazione alle Final Eight di Cento del 13-14-15 novembre. La partita sarà disponibile sul canale Youtube della Lega Nazionale Pallacanestro.

La Tramarossa arriva in ottima condizione alla sfida contro i friulani: con tre vittorie su tre, i ragazzi di Ciocca si sono guadagnati la qualificazione agli ottavi con ampio merito, mettendo in evidenza la capacità di andare a canestro di tutta la squadra, con quattro giocatori in doppia cifra di media (Cernivani, Bastone, Hidalgo e Chiti, attualmente miglior realizzatore della squadra) e due che ci vanno molto vicini (Corral e Zampogna), e anche un’ottima condizione non solo fisica, ma anche mentale, visto che due vittorie sono arrivate in rimonta.

Per entrare tra le prime otto però bisogna battere un osso duro come Monfalcone: i friulani sono riusciti a passare il turno vincendo un girone contro avversarie toste (San Vendemiano, Cividale del Friuli e Mestre), e arriveranno a Vicenza con istinti bellicosi. Vicenza dovrà cercare di non far entrare in ritmo l’attacco avversario (capace di produrre più di 80 punti a partita) e di limitare le doti a rimbalzo degli avversari (chiedere a Mestre, contro cui Monfalcone ha recuperato 51 rimbalzi, di cui 22 offensivi). Attenzione soprattutto alla larghissima batteria di guardie degli avversari, che possono ruotare tantissimi elementi di qualità: Murabito, Bonetta, Casagrande, Andrea e Matteo Schina, Cossaro, Candotto e Scutiero sono stati tutti utilizzati anche con ampi spazi in queste prime partite, lasciando intendere che le possibilità dei friulani nei reparti sono tante. Meno le alternative tra i lunghi, dove Colli e Medizza dovranno per forza di cose essere sostituiti e supportati da giocatori non di ruolo. Vicenza dovrà essere brava a sfruttare questa caratteristica a suo vantaggio per cercare di avere la meglio nella contesa.

In caso di passaggio del turno, la Tramarossa raggiungerà Bernareggio, Agrigento e Imola, che si sono già guadagnate il passaggio del turno.