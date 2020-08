La Rangers mette in “mischia” Benetti

Serie A: Nicola Benetti è un giocatore della Rangers

La Rangers Rugby Vicenza è orgogliosa di comunicare l’arrivo in biancorosso di Nicola Benetti, mediano di mischia di grande esperienza e carisma. Martedì 1 settembre il raduno ufficiale per l’inizio della stagione 2020-2021.

Nicola, trevigiano classe ’84, cresciuto rugbysticamente a Casale, arriva a Vicenza dopo una breve parentesi a Mirano dettata ovviamente dalla chiusura anticipata della stagione per l’emergenza Covid. Vanta una lunga carriera nel massimo campionato italiano, coronata dal titolo di Miglior Giocatore del Campionato d’Eccellenza nel 2012-2013, successivamente la convocazione in Pro12 come Permit Player delle Zebre e la conquista della Coppa Italia con le Fiamme Oro nel 2013-2014.

Chiusa l’esperienza a Roma con la squadra della Polizia di Stato, il ritorno alle origini, a Casale, con tante sfide da avversario dei biancorossi vicentini in Serie A. Nel 2018 un suo calcio di punizione ad una manciata di secondi dal termine del match porta Valsugana per la prima volta nella sua storia in Top12.

Benetti è un giocatore dotato di grande visione di gioco, oltre ad essere un cecchino micidiale dalla piazzola del calcio con percentuali altissime di conversioni. Ecco il suo commento: “Sono molto contento di essere qui a Vicenza. Tempo fa avevamo avuto già qualche contatto: apprezzo molto il percorso di crescita ed evoluzione che la Società sta compiendo e questa era la volta buona. Questo lungo stop dettato dall’emergenza sanitaria mi ha permesso di tornare al meglio fisicamente. Il progetto è ambizioso, sono pronto e non vedo l’ora di tornare a giocare per contribuire alla causa biancorossa”

Nicola Benetti, e tutta la Rosa della Prima Squadra biancorossa, si ritroveranno martedì 1 settembre presso lo Stadio Gobbato agli ordini dei Tecnici Boccalon e Faggin per l’avvio della Stagione 2020-2021, in attesa delle comunicazioni ufficiali da parte della Federazione Italiana Rugby su data d’inizio e composizione gironi della Serie A.

Forza Rugby Vicenza!

