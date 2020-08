Tennis Comunali Vicenza festeggia i suoi primi 10 anni

30 agosto 2010 – 30 agosto 2020: domenica Tennis Comunali Vicenza festeggerà un compleanno speciale. 10 anni di storia in cui il circolo cittadino di via Monte Zebio è cresciuto, anno dopo anno fino, a diventare una struttura all’avanguardia non solo nella nostra provincia, ma nel Veneto, per oltrepassare i confini regionali grazie alla squadra di serie A che, alla sua prima partecipazione nel massimo campionato, si è classificata tra le prime 8 d’Italia.

Ma questo è solo il fiore all’occhiello di un movimento che parte dalla scuola tennis per proseguire con il settore dell’agonistica senza dimenticare gli amatori, gli appassionati di ogni fascia d’età che si sfidano all’ultimo colpo quasi si trattasse di partite di uno… Slam.

Numeri importanti per un impianto che vanta 9 campi da tennis (5 in terra rossa e 4 in green set), due da calcetto e uno da padel, inaugurato nel settembre 2018.

E poi la squadra composta da 7 maestri nazionali, 5 istruttori di secondo grado, un preparatore fisico e un maestro di padel.

A coordinare questo gruppo Enrico Zen, presidente del circolo e maestro, che dal 2010 ad oggi ha lavorato in campo e fuori per trasformare un impianto che é anche Centro tecnico della Federtennis.

“E’ stata una sfida lunga e difficile se penso alle condizioni in cui abbiamo preso il circolo – racconta Zen – a cui si è aggiunto, a distanza di due mesi, un altro disastro: l’alluvione del novembre 2010. Ci siamo rimboccati le maniche come sanno fare gli sportivi che non si spaventano di fronte agli ostacoli e abbiamo iniziato a lavorare con passione, impegno e spirito di sacrificio, facendo squadra e posando, anno dopo anno, nuovi mattoni al nostro edificio. Penso all’inaugurazione dei nuovi spogliatoi nel 2012, a quella di segreteria e club house nel 2014, al campo da padel nel 2018”.

Nel frattempo sono arrivati anche i risultati in campo: “Sarebbe troppo lungo fare un elenco – prosegue il presidente di Tennis Comunali – tuttavia non posso non pensare alla straordinaria cavalcata vincente della squadra maschile che, dalla serie C, ci ha portato, ed è storia recente, in A1 fino a classificarci tra le prime otto d’Italia. E poi i giovani con i titoli regionali Under 16 maschile e Under 14 femminile, aver qualificato nel 2019 ben sei squadre alle Final Four, unico circolo del Veneto, la conquista della Tim Cup. Senza dimenticare le tre formazioni femminili di serie C pronte a scendere in campo tra una settimana per il prossimo campionato. Ultimo ma certamente non ultimo lo scudetto conquistato dall’Over 60 di Gianni Milan, che ci ha regalato il primo titolo tricolore nel 2018, sfiorando lo storico bis l’anno successivo con un match-point mancato. Emozioni uniche che hanno accompagnato il lavoro quotidiano fatto con passione, entusiasmo, competenza e con la voglia di metterci in gioco, ogni giorno, per crescere sempre un po’ di più”.

Il tutto, come già sottolineato, grazie ad un lavoro di squadra: “Più che una squadra la definirei una grande famiglia – sottolinea Zen – in cui tutti hanno dato il loro contributo per diventare grandi, senza individualismi, mettendo sempre al primo posto i nostri ragazzi, i giocatori, i soci. Ed è proprio a questo fantastico gruppo di persone, che sono poi anche amici, che oggi voglio dire grazie per come è diventato Tennis Comunali Vicenza. Certo, non ci fermiamo qui e siamo pronti a guardare avanti con la nuova stagione che é alle porte, però credo sia importante sottolineare quanto fatto in questi dieci anni, in sinergia con il Comune di Vicenza, e ripartire con nuovo slancio ed entusiasmo ponendo ancora un po’ più in alto l’asticella”.

E, allora, buon compleanno Tennis Comunali Vicenza: la storia… continua!

