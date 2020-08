LR Vicenza – Feralpisalò 3-0: sabato si replica con l’Udinese

LR VICENZA – FERALPISALO’ 3-0

Primo tempo molto equilibrato con entrambe le squadre che creano occasioni da rete. Il Vicenza, pur schierando la linea verde, ha espresso un discreto gioco nella prima metà di gara sbagliando qualche passaggio e alcune palle gol. La Feralpisalò, al contrario, parte forte con la sua formazione titolare per il prossimo campionato di Serie C, esprime un bel gioco veloce, però non riesce a sfruttare le molte occasioni create.

Nel secondo tempo il Vicenza prende le misure agli avversari e tiene l possesso palla con convinzione e determinazione per portare a casa la prima vittoria della nuova stagione. La Feralpisalò non riesce ad superare la metà campo e non trova la chiave tattica per penetrare la difesa biancorossa.

Così a metà della ripresa i biancorossi sbloccano il risultato con un bel calcio d’angolo di Giacomelli e gol di testa di Simone Guerra che anticipa De Lucia. Dopo neppure cinque minuti arriva il raddoppio: tiro di Cinelli da fuori e deviazione vincente di Issa. Il Vicenza chiude la partita con un passaggio di Cinelli all’interno dell’area dove arriva Nalini che firma il 3-0. Nel finale Zarpellon si mangia l’occasione per il 4-0 e si chiude così la prima partita della nuova stagione. Sabato 29 agosto la replica immediata con l’Udinese. (Articolo di Leonardo Lazzaris)

Foto di Alessandro Zonta

LR VICENZA – FERALPISALO’ 3-0

Marcatori: 56′ Guerra, 59′ Issa, 87′ Nalini

Alle notizie del Lanerossi su SPORTvicentino