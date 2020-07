HOCKEY – Porta blindata con Vallini ad Asiago

Il ruolo di guardiano della gabbia Giallorossa rimane affidato a Gianluca ‘Jonny’ Vallini.

La Migross Supermercati Asiago Hockey anche nella prossima stagione schiererà tra i pali il goalie bolzanino, che, arrivato nella scorsa estate ad Asiago, ha subito dimostrato il suo valore, confermando quanto fatto vedere nelle stagioni precedenti di Serie A e Alps Hockey League.

La stagione di Vallini purtroppo è finita in largo anticipo: durante la partita del giorno di Santo Stefano contro l’HC Gherdeina ha riportato un infortunio all’inguine che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca per il resto della stagione. Recuperato completamente l’infortunio, il goalie Stellato è pronto per tornare in campo e dare il suo contributo alla causa della Migross Asiago.

Nella scorsa stagione il numero 35 Giallorosso ha giocato 22 partite, registrando una media di 92,3% di parate a match e ottenendo 4 shutout.

Soddisfatto di poter tornare ad Asiago, Vallini ha fatto una breve analisi sulla sua prima stagione sull’Altopiano:

“Per quanto riguarda la mia prima stagione, posso ritenermi soddisfatto a livello personale di come ho giocato, però sono deluso di non aver potuto aiutare la squadra fino alla fine, mentre guardando a quanto fatto dalla squadra in generale sono contentissimo del risultato che abbiamo raggiunto ed di aver conquistato quello che si è rivelato essere l’unico titolo della stagione. Prima di firmare l’anno scorso non pensavo che potesse piacermi così tanto giocare ad Asiago: ho trovato tutto fantastico, a partire dalla società, passando per la squadra, la città e i tifosi. Sono contento di aver la possibilità di poter tornare un’altra stagione, cercherò di ripagare la fiducia che mi è stata data. Ho recuperato al 100% dall’infortunio di dicembre e non vedo l’ora di poter tornare sul ghiaccio dell’Odegar”.

Una conferma importante per la società che anche per quest’anno avrà la porta blindata.

Welcome back Jonny!