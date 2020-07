Stefano Giacomelli “sposa” il LR Vicenza prolungando il suo contratto fino al 30 giugno 2021, con opzione di rinnovo.

L’attaccante veste la maglia biancorossa dalla stagione 2012/2013 e ha registrato in queste 8 stagioni in biancorosso 240 presenze in campionato, 35 reti segnate, di cui 16 nelle ultime due stagioni.