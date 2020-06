Le pagelle biancorosse Tutti… promossi con il 10 a Di Carlo

Marco Marcolongo, il nostro opinionista Al Menti, ha stilato le pagelle dei biancorossi.

Tutti promossi i giocatori, ma il voto più alto va all’allenatore che è riuscito a plasmare una squadra nel vero senso della parola, in cui le individualità (alcune anche spiccate!) si sono messe a servizio del gruppo e in cui i protagonisti hanno contribuito, seppur in maniera diversa ma ugualmente importante, alla conquista della promozione.

Matteo Grandi: 7,5. Saracinesca, orchestra la difesa come pochi nel suo ruolo

Mirko Albertazzi: 7. Portiere di Coppa. Affidabile quando serve

Luca Barlocco: 7. Buona stagione pure la sua

Davide Bianchi: 6,5. Impegno ed agonismo non gli mancano

Nicola Bizzotto: 6,5. Il capitano, poco utilizzato, ma autentico leader dello spogliatoio: avercene di giocatori come lui

Matteo Bruscagin: 8. Difesa di ferro, con un eurogol che rimarrà negli annali

Daniele Cappelletti: 7,5. Instancabili le sue sgroppate, preziosi i suoi gol

Matteo Liviero: 7,5. Gli avversari ancora se lo… sognano

Emanuele Padella: 8. The wall, insuperabile

Luca Rigoni: 6,5. E’ un giocatore da categoria superiore, il prossimo anno farà la differenza

Antonio Cinelli: 8. Il centrocampo è casa sua

Simone Pontisso: 7,5. Ottima stagione. Il gol a San Benedetto del Tronto? Una perla di rara bellezza

Federico Scoppa: 6,5. A fasi alterne, ma si è fatto valere

Jari Vandeputte: 8,5. Il metronomo del centrocampo, classe da vendere

Leonardo Zarpellon: 6,5. Qualità e talento pronti ad esplodere

Loris Zonta: 7. La B sarà la sua consacrazione

Rachid Arma: 7. Sempre utile nelle fasi calde della partita

Stefano Giacomelli: 7,5. Il Messi berico, un lusso per la C, a lungo fermo per infortunio, sarà sicuramente protagonista nella prossima serie B

Alessandro Marotta: 7,5. Gladiatore e bomber di razza

Andrea Saraniti: 7. Quando chiamato in causa ha fatto il suo con grinta

Simone Guerra: 7. Ottimo contributo di gol e impegno

Mimmo Di Carlo: Beh, 10 ovvio. E se porterà il Vicenza anche in serie A… 11