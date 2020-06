TENNIS – Per i campionati regionali nuova formula estiva senza le retrocessioni

Adesso è ufficiale: il tennis veneto è pronto a tornare in campo anche con i suoi campionati, da quelli giovanili ai veterani.

Dopo il via libera da parte del Governo per la ripresa dell’attività a squadre, sono state riaperte le iscrizioni alle varie manifestazioni regionali, che presentano non poche novità.

La principale riguarda la serie D che sarà in calendario nei mesi estivi con un tabellone ad eliminazione diretta, con tre incontri di singolare e due doppi per il maschile, due singolari ed un doppio per il femminile, con applicazione del punto decisivo in caso di parità e un long tie-break al posto del terzo set. Le squadre finaliste di ogni tabellone acquisiranno il diritto a ricevere una wild card per partecipare al campionato degli affiliati 2021 nella serie immediatamente superiore a quella di appartenenza.

Non sono previste retrocessioni.

Salendo di categoria e passando alla serie C i nuovi campionati sono previsti per i mesi di settembre ed ottobre.

I primi a scendere in campo dovrebbero essere nel frattempo i più piccoli, il cui inizio è ipotizzato per fine giugno.

“Sono molto soddisfatto di poter riproporre a tutti i nostri affiliati la possibilità di giocare – ha dichiarato il presidente del Comitato regionale veneto Mariano Scotton – per questo ringrazio la Commissione campionati a squadre per il gran lavoro che ha svolto”.

CAMPIONATO VETERANI

Il Comitato Regionale Veneto intende portare a termine il Campionato Veterani.Si continuerà a giocare con i gironi già pubblicati prima del lockdown. Solo per la gara

over 45 lim. 4.3 per questioni di squadre qualificate, le gare si disputeranno dai primi

di luglio. Per tutti gli altri gironi si riprenderà da fine agosto in poi.

RIPROGRAMMAZIONE SERIE C

A fine giugno saranno riaperte le iscrizioni per le squadre di serie C 2020 con la prospettiva di svolgere il campionato nei mesi di settembre e ottobre.

A breve le nuove date e il regolamento.

RIPROGRAMMAZIONE SERIE D

A seguito della situazione emergenziale, tenendo conto delle difficoltà di partecipazione che potrebbero avere alcune squadre e i relativi giocatori con rischi di rinunce e conseguenti retrocessioni, il Comitato Regionale Veneto ha deciso di disputare la serie D 2020 con una formula diversa: le squadre iscritte quest’anno potranno comunque riscriversi nel 2021 mantenendo i diritti di partecipazione maturati per l’anno 2020.

Il diritto di iscrizione a ogni campionato è determinato dalla griglia di appartenenza per la serie D del campionato degli affiliati; l’iscrizione è comunque facoltativa e non obbligatoria.

La formula di ogni manifestazione prevede:

– tabellone di D1 maschile, tre singolari e due doppi

– tabelloni di D2, D3, D4 maschili, tre singolari e un doppio

– tabelloni di D1, D2, D3 femminili, due singolari e un doppio

Gli incontri individuali di singolare si svolgono al meglio di tre partite (due partite su

3) con applicazione del tie-break a 7 punti sul 6 pari nelle prime due partite ed un tiebreak decisivo a 10 punti in luogo della terza partita. Gli incontri individuali di doppio, sia maschili che femminili, si disputano al meglio di tre partite, con applicazione del sistema di punteggio “no ad” e del tie-break a 7 punti nelle prime due le partite; sul punteggio di una partita pari, in luogo della terza partita, con tie-break decisivo dell’incontro a 10 punti.

Per ogni campionato verrà redatto un tabellone unico di estrazione a eliminazione diretta. Gli incontri si disputeranno di domenica con orario di inizio alle ore 9 o alle ore 14 (secondo indicazione della squadra ospitante) a partire dal 5 luglio.

Le iscrizioni a titolo gratuito andranno effettuate on line tramite SGAT entro e non oltre il 15 giugno 2020 alle ore 12, indicando un numero minimo di 3 giocatori e un massimo di 10 per ogni squadra maschile (a eccezione della prima fascia che avrà un numero massimo di 14 per ogni squadra) e un numero minimo di 2 e un massimo di 8 per ogni squadra femminile.

Le squadre finaliste di ogni tabellone acquisiranno il diritto a ricevere una wild card per partecipare al campionato degli affiliati 2021 nella serie immediatamente superiore a quella di appartenenza. Per tutto quanto non espresso si applicano le norme generali Fit in vigore.

La Commissione a metà giugno provvederà a pubblicare le nuove date di gioco e il regolamento completo.

CAMPIONATI GIOVANILI

Il Comitato Regionale Veneto ha deciso di riprogrammare il Campionato giovanile a squadre. Le iscrizioni saranno gratuite e termineranno il 17 giugno alle ore 12.

Il 19 giugno la Commissione campionati stilerà i gironi.

Il campionato si articolerà come prima:

FASE PROVINCIALE

– Sabato 27 giugno ore 15

– Domenica 28 giugno ore 15

– Mercoledì 1 luglio ore 9,30 Under 16, ore 15 Under 14

– Giovedì 2 luglio ore 9,30 Under 10 e 12

FASE REGIONALE

– Sabato 11 luglio ore 15

– Domenica 12 luglio ore 15

– Mercoledì 15 luglio ore 9,30 U14 e 16

– Giovedì 16 luglio ore 9,30 Under 10 e 12

– Domenica 26 luglio

– Domenica 2 agosto

– Domenica 9 agosto