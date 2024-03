Per la Rangers Pallanuoto Vicenza la “prima” contro Monza vale il terzo posto

Rangers Pallanuoto Vicenza – NC Monza 9-8 (1-0, 3-4, 2-1, 3-3)

Marcatori: Serediuc 3, Balbo e Scocchi 2, Meneghini, Scotti Galletta.

PALLANUOTO SERIE B – Grande partita per la Rangers Pallanuoto Vicenza, che vince la terza sfida del girone di ritorno contro una delle più forti squadre del girone, contro cui non erano mai arrivati i tre punti.

Partita molto equilibrata in cui i berici, a causa di uno sfortunato autogol, hanno visto sfumare il doppio vantaggio iniziale e che è proseguita con il Monza sempre attaccato nel punteggio in un botta e risposta entusiasmante in cui protagonisti sono stati i due portieri Damiano Pellegrino del Vicenza e Valerio Salis del Monza.

I padroni di casa si presentavano senza il centroboa Rudi Marotta, infortunatosi in settimana, ma Lorenzo Guerzoni, in partenza per il raduno della nazionale giovanile, ha saputo stare in campo con i “grandi”.

Tra i vicentini 3 gol per Serediuc, 2 per Balbo e Scocchi, 1 per Meneghini e Scotti Galletta.

Complice il passo falso del Cus Milano contro il Bentegodi Verona, prossima avversaria del Vicenza, i ragazzi di Mirco Dal Bosco si riprendono il terzo posto del girone e ora quell’obiettivo di salvezza di inizio stagione appare quasi stretto, considerati i 10 punti di vantaggio sulla terz’ultima, ma bisogna mantenere alta la guardia soprattutto in vista del derby di sabato 23 a Verona contro una squadra indietro in classifica ma rinfrancata dal successo e sicuramente motivata dalla tradizionale sana competizione tra le due società.