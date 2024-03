Con un gol di Ferrari il LR Vicenza in 10 “corsaro” contro la Pro Patria

Pro Patria – Rovida; Minelli, Saporetti, Moretti (dal 46′ Vaghi); Somma (dal 62′ Renault), Nicco (dal 62′ Bertoni), Ferri, Ndrecka (dal 86′ Parker); Pitou (dal 75′ Curatolo), Stanzani; Castelli. A disposizione: Mangano, Bongini, Bashi, Marano, Fietta, Citterio, Piran, Ghioldi. Allenatore: Riccardo Colombo.

LR Vicenza – Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; Talarico (dal 67′ De Col), Cavion, Ronaldo, Greco (dal 86′ Tronchin), Costa (dal 90’+1′ Sandon); Ferrari, Pellegrini. A disposizione: Massolo, Siviero, Rossi, Delle Monache, Busato, Lattanzio, Fantoni. Allenatore: Stefano Vecchi

Marcatore: 84′ Ferrari

Arbitro: Iannello di Messina; assistenti: Scardovi di Imola e Jorgji di Albano Laziale; quarto ufficiale Rossini di Torino

Ammoniti: Ronaldo (LRV), Greco (LRV), Moretti (PP), Nicco (PP), Golemic (LRV), Vaghi (PP), Ferrari (LRV)

Espulso: Ronaldo (LRV) al 26′ per proteste

Note: serata mite, terreno in discrete condizioni. Al 75′ espulso Stefano Vecchi (LRV). Al 90’+4′ Espulsi Riccardo Colombo (PP) e Omar Danesi (LRV).

CALCIO SERIE C NOW – Trasferta contro la Pro Patria per il L.R. Vicenza.

Da poco prima della mezz’ora biancorossi in 10 per l’espulsione di Ronaldo.

0-0 il risultato al termine del primo tempo

All’ 84′ la deviazione di Ferrari sul calcio d’angolo battuto da Costa firma il successo della squadra di Vecchi che, alla fine, festeggia sotto la curva dei propri tifosi con dedica ad Alex Rolfini.

Martedì sera si torna subito in campo allo stadio Romeo Menti per il recupero della gara con il Fiorenzuola: fischio d’inizio alle ore 19.30!