La carica dei novemila per una StrAVicenza da ricordare nel segno di Zinoubi e Moressa

Novemila persone di corsa e a piedi per la città: un’edizione da ricordare per Atletica Vicentina, organizzatrice della ventiduesima StrAVicenza – Trofeo Banca delle Terre Venete, patrocinata da Regione, Provincia, Comune di Vicenza, e tutti i suoi partecipanti.

Numeri importanti per la stracittadina, nella domenica senz’auto: 870 gli agonisti (801 i finisher), 4mila i non agonisti, 3mila tra bambini, genitori ed insegnanti delle scuole, 400 gli atleti delle società giovanili partiti in coda alla gara sui 10 km. Un gran bel risultato, commentato così da Barbara Lah, presidente di Atletica Vicentina, molto emozionata dopo la partenza: “È un onore per la nostra società essere parte di un evento così significativo che promuove l’attività fisica, la salute e lo spirito di comunità. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito al nostro successo: vogliamo continuare a crescere e celebrare il potere dello sport con la StrAVicenza”.

Grande soddisfazione anche per Banca delle Terre Venete, sponsor principale della manifestazione, e il suo presidente, Gianfranco Sasso: “Sosteniamo molto volentieri questa iniziativa perché mette insieme giovani, sport, salute e solidarietà, tutte cose che ci stanno a cuore. La città di Vicenza deve essere orgogliosa di questo evento”.

Ha portato a termine la 10 km con il sorriso Leone Zilio, assessore allo sport del Comune di Vicenza: “È l’evento più importante dell’anno per la città, un plauso agli organizzatori e ai volontari che hanno reso perfetto lo svolgimento della gara e della marcia non competitiva”.

La gara. Alle 10.30, da viale Roma, sono partiti gli agonisti. Ed è andato tutto come da programma. A vincere è stato il tunisino Saber Zinoubi (Atl. Vallecamonica) che ha tagliato il traguardo in solitaria, con bella andatura e il tempo di 29’53”. Dietro di lui sono arrivati Alain Cavagna (Atl. Valle Brembana, 30’12”) e Giacomo Esposito (Atl. San Biagio, 30’32”). Il primo portacolori di casa sul traguardo è stato Stefano Furlani, nono in 31’30”. Zinoubi, già vincitore di parecchie gare su strada, ha dominato la prova, mantenendo la prima posizione sin da subito. Gli organizzatori sono certi: StrAVicenza sarà per Zinoubi un nuovo trampolino di lancio per il futuro.

Al femminile la gara è stata decisamente più combattuta, ma alla fine l’ha spuntata Diletta Moressa (Atl. Orecchiella Garfagnana) con il crono di 35’36” davanti a Marina Giotto (Brugnera Friulintagli, 35’58”) e alla bravissima Elisa Clementi dell’AV Brazzale, terza in 36’. Il risultato di Clementi è apprezzabile vista soprattutto l’età dell’atleta, che appartiene alla categoria junior. Quarto posto tra gli applausi per un’altra atleta arancione, Gloria Tessaro, che ha chiuso in 36’21”. Di padre in figlia. Soddisfazione anche per Chiara Pizzolato, figlia dell’ex maratoneta e ora allenatore di AV, Orlando, che è giunta quinta al traguardo (37’23”). Un risultato che acquista valore proprio nell’edizione dedicata al vicentino che 40 anni fa vinse la sua prima maratona di New York. A Orlando Pizzolato, testimonial della StrAVicenza – Trofeo Banca delle Terre Venete, è stato consegnato un premio speciale per quel successo sempre attualissimo.

La marcia non competitiva. Si sa, il sale della StrAVicenza è la non competitiva. Il lungo serpentone partito dopo gli agonisti era formato da appassionati, famiglie, bambini e giovani studenti. Quindici scuole hanno partecipato con entusiasmo all’appello di Atletica Vicentina, colorando le strade con bellissime e originali coreografie. È stata la stessa presidente dell’AV Brazzale, Lah, ad accompagnare i primi passi degli studenti in viale Roma. “Solo insieme si cresce, solo insieme si cambia” ha detto l’ex triplista azzurra che ha tenuto a sottolineare come la StrAVicenza sia soprattutto un evento pensato per i giovani e il loro futuro.

Tanti bambini hanno sfilato con il cappello da alpino, un omaggio alla 95^ adunata nazionale degli alpini che si terrà proprio a Vicenza dal 10 al 12 maggio. E tanti bambini, lungo le strade, hanno intonato l’inno di Mameli, a dimostrazione che la StrAVicenza rappresenta un momento di grande festa, entusiasmo e condivisione dei valori. A proposito di giovani, la giornata era cominciata alla grande già alle 8.30 con la StrAVicenza Kids, dedicata ai talenti delle società affiliate al Csi. I piccoli atleti si sono cimentati con gioia su percorsi appositamente tracciati in Campo Marzo. Amici dell’Atletica Vicenza, Colli Berici, Risorgive, Csi e Atletica Vicentina hanno unito le forze per creare un percorso che incarna la passione e la dedizione per l’atletica giovanile.

Grazie alla StrAVicenza, si è rinsaldato il gemellaggio Vicenza-Annecy. Una delegazione transalpina ha partecipato alla corsa e una rappresentanza di Atletica Vicentina ricambierà la visita alla Marathon du Lac d’Annecy, l’evento primaverile più importante della città dell’Alta Savoia.

Atletica Vicentina ha collaborato con l’organizzazione no profit “Rise against hunger”: sabato, il giorno prima della gara, nella palestra di Santa Maria Nova, una quarantina di volontari si sono dati da fare per il confezionamento di 20mila pasti da destinare ai bambini nelle scuole dell’Africa. La StrAVicenza ha sostenuto anche progetti dedicati agli adolescenti in situazione di fragilità e ha fatto squadra con la cooperativa sociale Bizzart.