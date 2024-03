All’Euganeo il derby tra Padova e Vicenza

CALCIO SERIE C NOW – Mercoledì sera di derby allo Stadio Euganeo per il derby tra Calcio Padova e L.R. Vicenza!

Al 18’ é la traversa a dire di no al colpo di testa di Ferrari sul cross di Ronaldo.

É poi Sandon a non arrivare di un soffio alla deviazione vincente.

Insistono i biancorossi ed é quindi Donnarumma, ancora con l’aiuto della traversa, a salvare su Cuomo sempre di testa.

0-0 il risultato al termine di un primo tempo che ha visto il Vicenza fare la partita con autorevolezza andando vicinissimo al vantaggio che avrebbe meritato.

Inizia la ripresa e subito Della Morte chiama all’intervento il portiere di casa ancora una volta pronto alla respinta.

Al 57’ il vantaggio ospite grazie al colpo di testa di Ferrari, che festeggia proprio sotto la curva biancorossa.

E’ poi Confente al 64’ a salvare in uscita su Palombi lanciato a rete.

Insiste il Padova che ora ha cambiato marcia.

Al 69′ Fusi parte in dribbling ed entra in area, diagonale che si spegne a fil di palo.

Al 95’ arriva il pareggio dei biancoscudati con una conclusione di Faedo deviata da un giocatore del Vicenza che inganna il proprio portiere.

Finisce 1-1.

Dopo sei minuti di recupero