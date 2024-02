La Velcofin Vicenza travolge Ponzano ed aggancia Ancona al nono posto

Velcofin Vicenza – Posaclima Ponzano 68-46

Parziali: 14-19, 18-7 (32-26); 7-9 (39-35), 29-11

Vicenza: Belosevic 14 (7/13, 0/2), Togliani 5 (2/4, 1/3), Assentato 6 (2/7, 0/1), Peserico 4 (2/3), Vitari 2 (1/2); Bevolo 12 (4/14, 1/7), Fontana 5 (2/5, 1/1), Sturma 7 (3/5), Pellegrini 9 (3/15, 2/6), Reschiglian 2 (1/2), Ruffo 2 (1/2); Valente Ne. All. Zara

Ponzano: Fiorotto 3 (1/3), Gobbo 4 (2/5), Mosetti 14 (5/12, 1/3), Milani 13 (5/13, 2/5), Pertile 5 (2/3, 1/2); Kirschenbaum (0/2, 0/1), Favaretto 7 (2/6, 1/3), Valli (0/4, 0/2), Varaldi (0/5, 0/2); Volpato e Iuliano NE. All. Gambarotto.

Note. Vicenza: 28/72 al tiro, 5/20 da tre, 7/9 ai liberi. Rimbalzi 40 (Belosevic 8): 24 dif. + 16 off. Assist 17 (Togliani 6), palle rubate 11 (quattro giocatrici 2), stoppate 5 (Bevolo e Belosevic 2), palle perse 11 (quattro giocatrici 2). Falli 16, Pellegrini uscita per cinque falli.

Ponzano: 18/56 al tiro, 5/18 da tre, 5/11 ai liberi. Rimbalzi 44 (Gobbo 10): 29 dif. + 15 off. Assist 6 (Varaldi e Mosetti 2), palle rubate 4 (Mosetti 2), stoppate 4 (Fiorotto 2), palle perse 26 (Fiorotto 5). Falli 12

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Grazie ad una difesa semplicemente splendida, la Velcofin Interlocks Vicenza batte nettamente Ponzano 68-46 e aggancia Ancona al nono posto della graduatoria, valido per la salvezza diretta. Un posizionamento, quello raggiunto, ora sovraffollato: la sconfitta di Rovigo ad Abano (alla prima vittoria stagionale) e il successo di Umbertide su Vigarano mettono quattro squadre a quota 12, tutte in corsa per la salvezza diretta. Vicenza ha due scontri diretti già dalla sua e tra due settimane se la vedrà proprio con Ancona, per cercare di dare un’altra spallata importante in classifica. Intanto però, c’è da godersi il successo su Ponzano, arrivata da quinta della classe e che ha dovuto patire la grandissima difesa di Sturma e compagne. Top scorer biancorossa Belosevic con 14 punti; Bevolo ne aggiunge 12 dalla panchina.

Impietoso il confronto tra le due squadre: Vicenza, pur perdendo (di poco) la battaglia a rimbalzo, 40-44, causa 26 palle perse trevigiane, prende quasi venti conclusioni in più e manda a referto tutte le effettive, con la panchina che realizza 36 punti (a fronte dei 7 di Ponzano), ottenendo meritatamente la terza vittoria in quattro partite.

La Velcofin cerca l’allungo nelle prime battute della partita, ma la Posaclima Ponzano risponde subito presente, con un mini-break di 7-0 che la proietta avanti (6-9), grazie ad una tripla di Milani. Vicenza si affida quindi a Belosevic, che mette a referto quasi tutti i suoi punti nel primo tempo (8 nei primi 10′), per restare in scia, anche se il primo quarto è di marca neroverde: l’ex della partita Gobbo e ancora Milani danno a Ponzano il massimo vantaggio a +7, prima che Belosevic sigilli il primo quarto sul 14-19.

Ad inizio secondo quarto è Bevolo ad ergersi protagonista: in un match in cui la classe 2002 si fa notare per uno sforzo colossale in difesa (premiato da 6 rimbalzi e 2 stoppate), contribuisce in maniera decisa al parziale di 8-0, a cavallo tra i due quarti, che riporta avanti Vicenza. Le due squadre vanno avanti punto a punto fino al 25-25 timbrato ancora da Milani, ma nei minuti finali del tempo la Velcofin piazza un 7-1 di parziale ispirato dalle incursioni di Fontana con cui va al riposo lungo con due possessi pieni di vantaggio (32-26).

Nelle prime battute della ripresa, la Velcofin tenta nuovamente la fuga con quattro punti di fila di Belosevic che danno il primo vantaggio in doppia cifra (36-26). In questa fase però sono le difese a farla da padrone: Ponzano fa valere l’alto tasso tecnico della sua squadra per rientrare fino a -2 (37-35), senza tuttavia completare l’aggancio o il sorpasso. Nel finale arrivano altri due punti di Assentato e un quarto a basso punteggio (7-9 per la Posaclima) porta le due squadre molto vicine nel punteggio all’ultima frazione.

Chi si aspetta però un ultimo quarto nel segno dell’equilibrio si sbaglia, perché Vicenza pigia subito sull’acceleratore: un jumper dalla media di Ruffo dà il la ad un parziale di 8-0 per un altro vantaggio in doppia cifra (49-38), con un paio di giocate di Sturma di altissimo livello; quindi, una scarica di triple di Togliani e Pellegrini mette la partita in ghiaccio con 3′ e 30” ancora da giocare (58-41). Vicenza non si accontenta e continua a giocare fino all’ultimo minuto, mandando a referto anche Reschiglian e con Togliani che lancia Bevolo in campo aperto per gli ultimi punti della partita.

Finisce 68-46, con le beriche che restituiscono con gli interessi il -17 dell’andata. Un successo che, come quello contro Rovigo di tre settimane fa, mostra l’autorità vicentina e la grande caratura della difesa delle biancorosse. Dopo la gioia per questa vittoria però, c’è subito da lavorare: sabato sera la Velcofin Interlocks Vicenza dovrà vedersela contro Trieste, ad oggi quarta in classifica, prima del cruciale scontro diretto contro Ancona che precederà la pausa per la Coppa Italia. Due partite fondamentali, da provare a vincere entrambe, per risollevare definitivamente la classifica e dare il via ad un finale di stagione che si preannuncia molto emozionante.