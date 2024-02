La Civitus Allianz Vicenza cede ad Ozzano anche sul parquet di casa

BASKET SERIE B NAZIONALE – La Civitus Allianz Vicenza viene sconfitta per la seconda volta in stagione dalla Logimatic Ozzano, ma rimane avanti di due punti in classifica in campionato. La partenza dei berici è buona con Bugatti subito caldo, ma Bastone e Filippini dall’altra parte cominciano a carburare e riportano sotto i suoi. La Civitus colpisce dall’arco prima con Cucchiaro e poi con Ambrosetti che sulla sirena del primo periodo dall’angolo insacca il vantaggio berico.

Ancora Ambrosetti, supportato da Cernivani e Cucchiaro confezionano per il +10 a 5 minuti dall’intervallo per i padroni di casa. La Logimatic recupera a metà gara sempre con Bastone e Filippini che si fanno sentire sotto canestro e con 6 punti in fila in velocità di Bechi.

La difesa a zona di Ozzano manda in difficoltà i biancorossi: gli ospiti provano a scappare, Bugatti accorcia, ma Cortese ne segna 11 in fila in pochi minuti, tra cui una tripla col fallo subito: é +15 dopo 5 minuti della ripresa. Anche lo scatenato ex Bastone si iscrive al festival delle triple, ma esce per 4 falli. L’Allianz si riavvicina con i tiri liberi e con i canestri di capitan Cernivani. All’inizio dell’ultimo periodo c’è un 4-0 immediato, Ozzano chiama time out e poi arriva il quinto fallo di Cortese che esce dalla gara.

Ma la serata di grazia dei bolognesi continua e si mantengono sulla doppia cifra di vantaggio fino alla festa finale.

“È stata una gara altalenante – commenta Nicolò Lurini – Nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima partita, poi abbiamo avuto tre-quattro minuti di blackout che hanno permesso di accorciare le distanze ed un altro strappo nel terzo quarto che non siamo più riusciti a ricucire purtroppo”.

Civitus Allianz Vicenza – Logimatic Group Ozzano 78-92 (25-23, 16-20, 19-32, 18-17)

Civitus Allianz Vicenza: Fabio Bugatti 15 (4/8, 2/7), Luca Brambilla 10 (4/5, 0/1), Alessandro Riva 10 (4/5, 0/0), Andrea Ambrosetti 9 (0/0, 3/6), Diego Terenzi 8 (2/2, 0/1), Luca Antonietti 8 (4/5, 0/2), Stefano Cernivani 8 (1/1, 2/4), Valerio Cucchiaro 7 (2/3, 1/4), Niccolò Lurini 3 (0/0, 0/1), Andrea Campiello 0 (0/1, 0/0), Giovanni Brescianini 0 (0/0, 0/1), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Fabio Bugatti 6) – Assist: 16 (Luca Antonietti 4)

Logimatic Group Ozzano: Costantino Bechi 23 (7/9, 0/1), Giacomo Filippini 21 (6/11, 1/3), Nicola Bastone 18 (6/8, 1/1), Riccardo Cortese 18 (3/6, 3/7), Alessandro Piazza 9 (2/3, 1/5), Federico Terzi 2 (1/1, 0/0), Joel Myers 1 (0/0, 0/3), Giulio Martini 0 (0/2, 0/0), Giulio Zambianchi 0 (0/1, 0/0), Alessandro Zanasi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 30 – Rimbalzi: 28 5 + 23 (Alessandro Piazza 8) – Assist: 12 (Alessandro Piazza 6)