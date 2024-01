L’Arzignano Valchiampo non ritrova il gol, ma torna con un punto da Alessandria

ALESSANDRIA CALCIO – ARZIGNANO VALCHIAMPO 0-0

ALESSANDRIA: Spurio, Rossi (27’ st Gega), Nichetti, Cusumano, Rota (12’ st Soler), Pellegrini (21’ st Sepe), Femia, Mastalli, Foresta, Ercolani (27’ st Nunzella), Mangni (12’ st Gazoul). All. Banchini. A disposizione: Farroni, Anatriello, Pellitteri, Parrinello, Ciancio, Ndir.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Boseggia, Lakti, Bordo, Grandolfo (20’ st Mattioli), Lunghi (1’ st Centis), Gemignani (44’ st Bernardi), Piana, Antoniazzi (33’ st Cazzadori), Davi, Boffelli, Parigi. All. Bianchini. A disposizione: Pigozzo, Botti, Cariolato, Zanon, Campesan, Milillo.

DIRETTORE DI GARA: Luongo di Napoli

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

NOTE. Espulsi: Femia (doppia ammonizione). Ammoniti: Pellegrini, Foresta, Mangni, Femia, Sepe, Lunghi, Piana.

CALCIO SERIE C NOW – Non ritrova il gol, ma trova un punto l’Arzignano Valchiampo sul campo dell’Alessandria, fanalino di coda del girone.

“E’ stata una partita combattuta e difficile come ci aspettavamo – il commento dell’allenatore Giuseppe Bianchini – A dispetto della sua posizione di classifica l’Alessandria è una squadra viva e lo ha dimostrato. Noi non abbiamo fatto bene nel primo tempo e loro sono stati superiori. Abbiamo sbagliato tanto a livello di idee e di ritmo. Nel secondo, invece, abbiamo interpretato meglio la gara e abbiamo avuto più coraggio e maggiore intensità. Accettiamo il punto e andiamo avanti. Nessuno ha mai pensato che non c’era da soffrire. Noi ci ritroviamo anche nello spirito di sacrificio e dobbiamo esserne consapevoli. Dobbiamo sapere chi siamo. E’ chiaro: sarebbe bello essere in un’altra posizione però dobbiamo accettarlo e lavorare tanto in maniera serena”.