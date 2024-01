Doppio impegno all’Odegar per una Migross Asiago in cerca di riscatto

HOCKEY GHIACCIO ICEHL – Ancora un weekend all’Odegar con due partite ravvicinate: il primo impegno con face-off alle 19.45 di venerdì 26 gennaio vedrà gli stellati affrontare il Vienna mentre il secondo è in programma per domenica pomeriggio con il sempre sentito derby con i Lupi della Val Pusteria. In occasione del match con i Capitals è programmata la “Jersey Night”: tutti i tifosi sono invitati ad indossare una maglia dell’Asiago Hockey per colorare l’Odegar di giallorosso. Nei precedenti stagionali la Migross ha sempre avuto la meglio sugli austriaci, grazie ad una vittoria da 3 punti e due all’overtime.

Da Asiago: il momento è davvero complicato per gli uomini di Barrasso. La sconfitta di Klagenfurt è di quelle pesanti e di difficile interpretazione. L’unica cosa da fare a questo punto è cercare di cancellare gli ultimi 60 minuti e giocare una partita alla volta, con grande impegno e determinazione. La situazione dell’infermeria di certo non semplifica le cose, ma ci sono comunque un paio di notizie positive per i tifosi: capitan Magnabosco è pronto a tornare sul ghiaccio, così come Nick Porco, che, nonostante sia uscito dolorante dal ghiaccio della Heidi Horten Arena, non sembra aver subito ulteriori danni e potrà quindi essere del match.

Da Vienna: gli austriaci sono all’inseguimento del 10° posto, che li qualificherebbe ai pre-playoff e la distanza da colmare è di 5 punti nei confronti dei Pioneers. Il rendimento dei Capitals rimane molto altalenante: quando scendono sul ghiaccio ci si può aspettare una prestazione di grande intensità e spirito agonistico come una prova con poco mordente. La situazione di classifica non permette ai viennesi passi falsi: se vogliono mantenere intatte la chance di accedere alla seconda fase della stagione devono trovare punti pesanti anche all’Odegar. L’esperto attaccante sloveno Ticar, con 37 punti in 39 partite, è la punta di diamante del reparto offensivo dei Capitals.

I giallorossi sono chiamati al riscatto, l’Odegar si aspetta di vedere i Leoni sul ghiaccio lottare per tutti i 60 minuti, il risultato è importante, così come una prova di orgoglio e la volontà di riscattarsi.