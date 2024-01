Per la Rangers Rugby Vicenza il campionato riparte contro le Fiamme Oro

Sabato 27 gennaio 2024, alle ore 14.30, allo stadio “Gelsomini” di Roma si disputerà la gara Fiamme Oro – Rangers Rugby Vicenza, valida per l’undicesima giornata della Serie A Elite 2023-2024.

“Andiamo a giocare contro una squadra molto forte, una candidata al titolo che non ha nulla a che vedere con le Fiamme Oro incontrate in Elite Cup due settimane fa – dichiara l’allenatore Andrea Cavinato – Per quanto ci riguarda, le due vittorie in Elite Cup, anche se siamo consapevoli di aver giocato contro delle seconde squadre, ci hanno dato un po’ di morale. La nostra missione nel girone di ritorno, che per noi inizia sabato, è dimostrare che siamo cresciuti e naturalmente fare punti ad ogni partita. La cosa non è semplice, ma dobbiamo andare in campo con questa attitudine: essere essenziali e cinici quanto più possibile.”

Questa la formazione: Pedro Mercerat; Paul Marie Foroncelli, Sam O’Leary-Blade, Fidel Sanchez-Valarolo, Leonardo Poletto; Andrea Bruniera, Tommaso Pozzobon; Conrado Roura, Luciano Gomez, Pietro Piantella ©; Matteo Pontanari, Enrico Pontarini; Facundo Avila-Recio, Roman Pretz, Marco Lazzarotto.

A disposizione: Giacomo Braggie’, Filippo Franchetti, Riccardo Messina, Riccardo Andreoli, Federico Trambaiolo, Octavio Gelos, Tobias Williams, Luciano Lisciani.

Allenatori: Andrea Cavinato, Francesco Minto.