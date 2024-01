Per la Rangers Pallanuoto Vicenza arriva la prima sconfitta con Milano capolista

Vicenza- CUS Geas Milano 8-13 (1-3, 2-4, 2-2, 2-3)

PALLANUOTO SERIE B – Arriva nella vasca di casa la prima sconfitta per la Rangers Pallanuoto Vicenza.

La sfida contro una delle tre capolista del campionato di Serie B era difficile, ma rimane il rammarico di averla dovuta disputare senza gli indisponibili Meneghini, Damiano e lo squalificato Scotti Galletta e presentando una formazione di età media inferiore ai 20 anni. .

L’avvio dell’incontro è stato in equilibrio fino al termine del primo tempo quando sull’1-1 e dopo numerose occasioni sprecate dal Vicenza, forse per la responsabilità in capo ai pochi rimasti della formazione base, il CUS ha messo in campo esperienza e furbizia per portarsi sul 3-1.

Nei due tempi centrali il CUS scavava un solco che sembrava incolmabile portandosi sull’8-3 a inizio del terzo, ma a quel punto i ”reduci” riuscivano a rimettere a posto il gioco di difesa, grazie anche a splendidi interventi di Damiano Pellegrino e ricominciavano a giocare alla pari, come testimonia il parziale del terzo tempo chiuso sul 2-2.

L’inizio del quarto tempo vedeva una vigorosa reazione del Vicenza che, supportata dall’efficacia al tiro di Nick Serediuc, autore alla fine di 5 delle 8 reti vicentine, si portava al meno due.

Purtroppo a tre minuti dal termine un intervento falloso col piede mentre capitan Simioni si accingeva a battere un fallo dai sei metri non veniva colto dal direttore di gara e privava il Vicenza di un’occasione di uomo in più che avrebbe potuto rimettere in gioco l’incontro.

Il finale con l’espulsione di Scocchi per una reazione diventava agevole per il CUS che piazzava il parziale di 3 a zero finale che fissava il risultato sull’ 8-13.

I ragazzi berici hanno giocato una buona partita senza mollare nemmeno nel momento peggiore e questo dà fiducia per i prossimi incontri in un girone che al momento vede le tre capolista a 12 punti seguite dal gruppo di metà classifica che comprende Vicenza, Monza, Imperia e Torino mentre più staccate sono Bergamo, Verona e Novara.

Proprio Bergamo ospiterà sabato prossimo il Vicenza in una trasferta in cui cercare punti per un campionato tranquillo prima dell’impegnativa sfida casalinga con il Piacenza.