L’Arzignano Valchiampo impone il pareggio alla capolista Mantova

MANTOVA 1911 – ARZIGNANO VALCHIAMPO 1-1

MANTOVA: Festa, Redolfi (1’ st Cavalli), Mensah (23’ st Monachello), Burrai, Brignani, Galuppini (33’ st Wieser), Trimboli (23’ st Giacomelli), Panizzi, Maggioni, Muroni, Bragantini (Bombagi). All. Possanzini. A disposizione: Sonzogni, Celesia, Bani, Debenedetti, Fiori, Radaelli, Fedel, Napoli, Argint.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Boseggia, Casini, Lakti, Grandolfo, Lunghi (28’ st Centis), Gemignani (17’ st Bernardi), Antoniazzi (17’ st Bordo), Davi, Boffelli, Milillo, Parigi. All. Bianchini. A disposizione: Pigozzo, Molnar, Cariolato, Zanon, Cazzadori.

DIRETTORE DI GARA: Allegretta di Molfetta

RETI: 37’ pt Galuppini, 39’ st Lakti

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

NOTE. Ammoniti: Brignani, Festa, Giacomelli, Boseggia, Lakti, Milillo.

CALCIO SERIE C NOW – Con una grande prova di squadra al “Danilo Martelli” di Mantova l’Arzignano Valchiampo impone il pareggio per 1-1 alla capolista. Una rete per tempo: nella prima frazione di gioco si portano avanti i padroni di casa con la rete di Galuppini al 37’. Nella ripresa esce fuori la squadra di Bianchini che trova il gol firmato da Erald Lakti al 39’.